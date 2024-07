Mercato Milan, l’obiettivo esce allo scoperto: scelta definitiva sul futuro

Svolta netta in chiave mercato del Milan. L’obiettivo di Ibrahimovic e Furlani si è esposto in maniera definitiva sul proprio futuro.

Dopo settimane di attesa il Milan ha finalmente ufficializzato il primo colpo dell’estate. Paulo Fonseca può accogliere l’attaccante titolare, sebbene il piano dei vertici di via Aldo Rossi sia quello di proseguire la ricerca di un nuovo centravanti. Il tecnico portoghese dovrà aspettare i primi di agosto per poter inserire in gruppo lo spagnolo. Il mercato dei rossoneri non si ferma. Messa la prima spunta sulla lista, si procede spediti anche sugli altri reparti.

Il centrocampo va assolutamente rinsaldato. Si punta a chiudere il prima possibile per Youssouf Fofana, ma occhi puntati anche su Lazar Samardzic, profilo che piace e non poco a Fonseca. Il sogno del popolo rossonero è quello di piazzare il doppio asso e dare una forma assai intrigante ad un mediana che si prospetta totalmente differente da quella della stagione passata.

Ultima zona da puntellare è la difesa, che nella Serie A 2023/2024 ha concesso troppo agli attacchi avversari. Come risaputo, il profilo di Strahinja Pavlovic è il più apprezzato in casa Milan. La stima sembra essere reciproca. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrale avrebbe comunicato al Salisburgo la propria intenzione di trasferirsi a Milano.

Pavlovic vuole solo il Milan: comunicata la decisione al Salisburgo

Il serbo ha il paraocchi sulla squadra di Fonseca. Il difensore si sente pronto a far il salto di qualità e a trasferirsi in un top club come il Diavolo. L’accordo tra l’entourage del calciatore e la dirigenza è già stato trovato da tempo. I rossoneri sono infatti pronti ad offrirgli circa il doppio di quanto stabilito dal contratto che lega il baluardo al club austriaco fino al 2027, vale a dire 700 mila euro.

Cardinale sarebbe pronto a spingersi fino a un milione e mezzo, cifra che soddisfa Pavlovic. I colloqui tra le due società continuano in maniera fitta. La sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a stretto giro. Il serbo andrebbe a garantire solidità, esperienza nonostante la giovane età ma anche contributo e centimetri in zona d’attacco. L’anno scorso il classe 2001 ha totalizzato 37 presenze stagionali, mettendo a referto anche quattro reti.

Il Milan è pronto a sferrare l’assalto finale per una cifra che dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 milioni di euro, tutto ciò che serve per regalare a Fonseca un nuovo mastino.