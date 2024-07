Mercato Milan, svolta decisiva nell’affare: l’intesa ad un passo fa esultare i tifosi

Il Milan comincia ad accontentare i propri tifosi con diversi colpi di mercato, uno tra tutti che è vicino alla chiusura

Il Milan si prepara a scaldare il mercato con nuove importanti trattative in dirittura d’arrivo, alimentando le speranze dei tifosi. Con Paulo Fonseca al timone, la dirigenza rossonera sta cercando di consegnare al neo allenatore una rosa competitiva in vista dell’inizio del campionato, previsto per il 17 agosto contro il Torino.

L’ambizione di tornare al vertice del calcio italiano, dopo lo scudetto vinto nel 2022, è forte: i tifosi confidano nel calciomercato estivo per colmare il gap con le principali rivali. La delusione per l’uscita prematura ai gironi di Champions League dello scorso anno ha spinto la società a rafforzare la squadra con innesti mirati per garantire una prestazione all’altezza delle aspettative sia in Italia che in Europa.

Paulo Fonseca, con la sua filosofia di gioco dinamica e innovativa, è visto come la figura ideale per guidare il Milan verso nuovi successi. Il club è vicino a chiudere diversi colpi di mercato, che potrebbero rivelarsi decisivi per il rendimento stagionale: le trattative in corso riguardano giocatori di calibro internazionale e giovani talenti pronti a dare un contributo significativo alla squadra.

La dirigenza rossonera sta lavorando senza sosta per concludere gli accordi in tempi rapidi, permettendo a Fonseca di avere a disposizione una squadra completa già dall’inizio del campionato. La volontà è quella di non ripetere gli errori del passato e di prepararsi al meglio per affrontare una stagione che si preannuncia impegnativa ma ricca di possibilità.

Milan, colpo Fofana in chiusura e non solo

Il Milan è ad un passo dal chiudere il colpo Fofana dal Monaco: come si evince dalle pagine di questa mattina di Tuttosport, i rossoneri sono vicini all’intesa finale prima di far approdare il calciatore francese ai piedi del Duomo.

Nelle ultime ore si sta riducendo sempre di più l’offerta economica del Milan con la richiesta del club francese, inizialmente fissata a 25 ed ora abbassata fino a 18 milioni di euro. Le società stanno lavorando per venirsi incontro e per concludere al meglio la trattativa, il Milan è deciso e motivato a chiudere in fretta il colpo per permettere al calciatore di adattarsi al meglio alle funzionalità di gioco di Paulo Fonseca.

Il centrocampista francese è l’identikit ideale per il reparto del Milan, ma non è l’unico: nella prossima settimana la dirigenza rossonera è chiamata ad un incontro con il padre-agente di Lazar Samardzic, in uscita dall’Udinese.