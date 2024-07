Mercato Milan, un nuovo club piomba su Colombo: le ultime

Lorenzo Colombo è in uscita dal Milan: diversi club si sono interessati al giovane attaccante e i rossoneri sono pronti a cederlo.

La nuova stagione del Milan è ufficialmente cominciata ad inizio settimana, quando a Milanello è stato presentato il nuovo tecnico rossonero, Paulo Fonseca: svincolato dal Lille, il tecnico portoghese ha firmato un contratto triennale con il Milan. Subito dopo la conferenza stampa, Fonseca ha avuto l’occasione di dirigere la prima seduta d’allenamento, con i giocatori che si sono presentati al primo giorno di allenamenti. Fonseca dovrà attendere qualche giorno prima di avere tutti a disposizione, a causa degli impegni con le Nazionali.

Mentre la squadra rossonera è già al lavoro per preparare al meglio la nuova stagione, la dirigenza di Via Aldo Rossi è concentrata sul tema calciomercato: il Milan deve ancora ufficializzare, a differenza delle rivali, il primo colpo in entrata. Ma in queste ultime ore le trattative stanno avanzando, anche perchè i tifosi sono in attesa di veder completa la propria squadra.

Mercato Milan, Colombo in uscita: i club interessati

Oltre alle entrate, il Milan deve pensare anche alle uscite: il nome che più rimbomba in queste ore in casa rossonero è quello di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di proprietà del Milan: Colombo ha già esordito in prima squadra nella stagione 2020-2021, ma nelle restanti stagioni è stato sempre ceduto in prestito, anche per trovare minutaggio e non lasciarlo in panchina.

Il talento classe 2002 è rientrato dal prestito al Monza ed è già pronto a rifare le valigie, verso una nuova destinazione: in questi giorni c’era l’Hellas Verona davanti alle pretendenti di Colombo, ma nelle ultime ore si è inserito un nuovo club. Come riportato da Daniele Longo su Calciomercato.com, l‘Empoli ha chiesto ufficialmente Colombo al Milan. L’opzione è sempre quella del prestito con diritto di riscatto, e il Milan è convinto di questa formula. Il calciatore ha già fatto gradire che Empoli è una piazza di suo gradimento, nel frattempo l’Hellas Verona rimane vigile.

Attualmente non è stata avviata nessuna trattativa, anche perchè il Milan vuole essere sicuro di portare a Milano prima il suo nuovo numero 9, considerato che si è visto sfumare anche Zirkzee. Quasi sicuramente Colombo lascerà i rossoneri anche per questa stagione, per giocare altrove e continuare la sua crescita. Nel frattempo, il calciatore si allena con Fonseca, in attesa del nuovo attaccante del Milan, e rimane vigile sui club a lui interessati.