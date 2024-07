Milan, altro attaccante dopo Morata: la decisione di Moncada

Il Milan continua a rifare il look del suo attacco. Dopo Morata, la dirigenza continua la ricerca per un altro giocatore, ma Moncada ha già le idee chiare: il nuovo obiettivo dei Rossoneri.

Non si ferma la rivoluzione Milan, iniziata già al termine della scorsa stagione dopo le diverse partenze di alcuni giocatori e il cambio di panchina. La direzione presa dalla vecchia annata non ha soddisfatto le aspettative della dirigenza che ora chiede nuove risposte.

Di concerto con le volontà e il progetto di Paulo Fonseca, è stato delineato il piano che i Rossoneri devono seguire durante il mercato estivo per regalare alla rosa del Diavolo gli innesti giusti per tappare i pesanti buchi che l’anno scorso hanno compromesso, su tutti, la permanenza in Champions League.

Per questo, si è messo presto mano al reparto offensivo, dove il Milan ha messo a segno il colpo da maestro targato Alvaro Morata. Il neo campione d’Europa è entusiasta di iniziare questa nuova avventura in Serie A e raggiungerà i suoi nuovi compagni dopo le meritate vacanze. Ma solo lo spagnolo non basta. E Geoffrey Moncada ha individuato un altro attaccante che presto potrebbe atterrare a Milano.

Mercato Milan: nuovo attaccante in arrivo

Sembrava essere archiviata la pratica attacco per il Milan. Ma non è così. E secondo quanto riferito da Tuttosport, per Moncada è giunto il momento di puntare a Niclas Fullkrug, centravanti in forza al Borussia Dortmund da agosto 2023 e reduce da uno straordinario campionato europeo – conclusosi in anticipo.

Il centravanti classe 1993 ha convinto il dirigente rossonero per tre motivi specifici: il costo del cartellino, 15 milioni di euro, la condizione fisica e le caratteristiche di gioco. Tutti fattori che farebbero preferire il tedesco all’attaccane della Roma, Tammy Abraham – da poco infortunatosi e dal costo del cartellino che si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Se la pista Fullkrug dovesse andare a buon fine, sfumerebbe l’altro possibile obiettivo rossonero, ovvero il giovane Jhon Duran dell’Aston Villa, da tempo altro osservato speciale della squadra milanese, ma su cui si potrebbe definitivamente allentare la presa.

I contatti con l’entourage del calciatore non sono mancati e sembrano aver dato esito positivo. Anche il giocatore sembrerebbe molto propenso ad iniziare una nuova avventura nel massimo campionato italiano. Manca soltanto l’affondo decisivo, che la società potrebbe mettere a segno a breve per consentire a Fonseca di lavorare il prima possibile con una squadra al completo.