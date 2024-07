Milan, ansia per Florenzi: si attendono gli esami

Nonostante la convincente vittoria contro il Manchester City, in casa Milan c’è ansia per Florenzi: si attendono gli esami dopo l’infortunio.

La tournée negli Stati Uniti inizia con il piede giusto. Finisce infatti 3-2 la prima amichevole del Milan in terra americana, giocata allo Yankee Stadium di New York contro il Manchester City di Pep Guardiola. A segno per i rossoneri Lorenzo Colombo con una doppietta, su due assist di Samuel Chukwueze, e Marco Nasti, su assist di Alexis Saelemaekers. Una prova positiva per la squadra di Paulo Fonseca, dove, soprattutto nel primo tempo, si sono viste buone trame di gioco offensive rese possibili soprattutto grazie ai movimenti di terzini ed esterni già piuttosto evidenti.

L’idea di Fonseca sembra essere molto chiara e i primi responsi sembrano essere incoraggianti: controllare il possesso del gioco stando accorta dietro mantenendo le distanze giuste. Idea di gioco che porterà infatti al gol vittoria di Nasti, a coronamento di una seconda parte di secondo tempo fatta di dominio e di controllo della partita. Nota dolente del match di questa notte l’infortunio di Alessandro Florenzi: il terzino, dopo uno scontro di gioco con Erling Haaland, ha dovuto lasciare il campo visibilmente dolorante e con le mani sul volto.

Milan, problemi seri per Florenzi: infortunio al ginocchio

In casa Milan non si può stare tranquilli nonostante la convincente contro il Manchester Citydi Pep Guardiola. Nel corso del match andato in scena allo Yankee Stadium di New York, Alessandro Florenzi ha infatti dovuto lasciare il campo poco prima della fine del primo tempo dopo uno scontro di gioco con Erling Haaland. Il terzino è parso visibilmente dolorante al momento dell’uscita, abbandonando il terreno di gioco con le mani sul volto, oltre alla borsa del ghiaccio sul ginocchio destro. Per Florenzi si tratterebbe quindi di un problema al ginocchio destro e l’entità dell’infortunio verrà valutato nelle prossime ore.

La speranza è quella che si possa trattare di qualcosa di non molto grave. Florenzi ha dimostrato nel corso delle ultime stagioni di essere una pedina molto importante per questo Milan e un lungo stop costringerebbe il club rossonero ad intervenire sul mercato. Per la fascia destra la società di Via Aldo Rossi starebbe già lavorando per portare a Milano Emerson Royal, ma potrebbe non bastare. In queste ore il terzino italiano si sottoporrà ad esami più approfonditi con la speranza di scongiurare brutte sorprese. Il Milan attende.