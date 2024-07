Milan, Cardinale è a Milano: incontro a sorpresa con la dirigenza, il motivo

Gerry Cardinale è atterrato da qualche ora a Milano per incontrare la dirigenza del Milan. Diversi le questioni da chiarire, ecco il motivo della visita

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa in vista dell’inizio imminente della prossima stagione sportiva. Mister Paulo Fonseca sta lavorando assieme alla squadra per farsi trovare pronti in occasione del primo match ufficiale di Serie A, in programma sabato 17 agosto a San Siro contro il Torino.

La rosa ha bisogno di alcuni innesti prima di potersi definire completa, e la dirigenza del Diavolo sta studiando gli affari da concretizzare prima dell’inizio del campionato. Il numero uno di RedBird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha sin qui osservato da remoto il lavoro dei suoi uomini, ma secondo le ultime notizie di giornata, è arrivato nella giornata odierna in quel di Milano per occuparsi di alcune questioni in prima persona.

Milan, Cardinale è in città: vertice con i dirigenti per il mercato

Sono ore caldissime in casa Milan in chiave entrate. Pavlovic, Emerson, Fofana, Samardzic e Fullkrug, questi i nomi nella lista dei prescelti della dirigenza rossonera, che dopo aver chiuso Alvaro Morata, punta a trovare gli accordi con i calciatori, prima di affondare i colpi con i rispettivi club. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport, c’è stato un blitz di Gerry Cardinale a Milano per parlare di mercato, e non solo.

Il noto imprenditore e proprietario del Diavolo si trovava già in Europa, e nella giornata odierna ha deciso di fissare un incontro con la dirigenza milanista per affrontare tematiche di mercato. In Via Aldo Rossi, presenti tutti i massimi vertici della dirigenza: Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. Molto probabile si sia parlato delle prossime mosse di mercato dopo l’arrivo di Morata, definendo anche le linee guida da rispettare per la stagione che inizierà ufficialmente tra poco meno di un mese.

L’arrivo del proprietario di RedBird nel capoluogo lombardo è avvenuto pochi giorni prima dalla partenza del Milan, direzione America, che avverrà nella giornata di giovedì. Negli USA, mister Fonseca ritroverà diversi big, al ritorno dalle vacanze, e svolgerà l’ultima parte del lavoro pre-season, affrontando in amichevole Manchester City, Real Madrid e Barcellona. C’è ancora tanto lavoro da fare in ottica mercato, ma il numero uno rossonero ha voluto lanciare un messaggio chiaro all’ambiente: io ci sono. I tifosi del Milan possono continuare a sognare in grande, garantisce la proprietà.