Milan, cessione ad un passo: il giocatore ha deciso il suo futuro

Il calciatore è destinato a dire addio al Milan. La cessione del rossonero è imminente: scelta la formula dell’operazione.

Il Milan in questa finestra di mercato si sta muovendo non solo in entrata ma anche sul versante legato alle operazioni in uscita. La società rossonera vuole sfoltire la rosa di Paulo Fonseca, liberandosi di alcuni giocatori che non fanno parte del progetto.

Sull’uscio della porta di casa Milan c’è anche un giovane rossonero, Jan-Carlo Simic. Seppur sia un difensore valido e con ottimi margini di crescita, il Milan si starebbe muovendo sempre più per la cessione.

Simic è ai saluti: l’Anderlecht ha convinto il giocatore

La novità delle ultime ore è che l’Anderlecht starebbe muovendo dei passi ben decisi per assicurarsi le prestazioni del difensore classe 2005. Il centrale avrebbe preso una decisione precisa, trovare maggiore spazio altrove.

Una scelta che Jan-Carlo Simic avrebbe maturato dopo i mancati presupposti per il rinnovo con i rossoneri. Il difensore serbo, in scadenza nel 2025, cerca maggiore spazio in vista della prossima stagione, garanzie che Paulo Fonseca difficilmente potrebbe dargli.

Al Milan, si vedrebbe chiuso dai vari Tomori, Thiaw, Kalulu, Gabbia e dall’eventuale arrivo di Pavlovic. Simic non avrebbe alcuna voglia di dividersi tra prima squadra e Milan Futuro, ma ha voglia di misurarsi con il calcio dei “grandi” sin da subito.

L’Anderlecht è pronto ad affidare a Simic un ruolo di assoluta importanza nei meccanismi della squadra. Non a caso, il centrale sarebbe seriamente orientato dal volare verso Bruxelles. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la società belga starebbe continuano a fare pressioni al Milan per trovare una quadra.

Nell giornata di ieri, ci sarebbe stati dei nuovi contatti tra i due club. Il Milan sembra propenso a vendere il calciatore definendo l’operazione con la formula del trasferimento a titolo definitivo, garantendosi una percentuale sulla futura rivendita. Le voci della probabile cessione di Simic però hanno fatto storcere il naso a molti tifosi rossoneri, che avrebbero voluto dare una chance al calciatore con la maglia rossonera.

La compagine belga sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta da 3 milioni per convincere il Milan. Mentre la società lombarda, secondo quanto asserito da Carlo Pellegatti, chiede circa 10/12 milioni per il suo giocatore. Resta da capire quanto l’Anderlecht sia disposto ad avvicinarsi a questa cifra.

Oltre a quella di Jan-Carlo Simic, il Milan starebbe valutando anche altre cessioni. Con la valigia in mano ci sarebbero anche Yacine Adli e Tommaso Pobega. Il club rossonero si è detto disposto ad ascoltare eventuali offerte.

Per quanto riguarda il versante delle entrate, il Milan starebbe proseguendo con le proprie valutazioni del caso. Il club rossonero si sta muovendo specialmente per migliorare la difesa. In queste ultime ore è stato accostato un nuovo nome al Milan. Si tratta di Mario Hermoso, sul quale da tempo ci sono gli occhi del Napoli.

L’amministratore delegato, Giorgio Furlani, avrebbe chiesto informazioni sul centrale spagnolo, svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe pensando a Mario Hermoso come alternativa a Pavlovic, con il quale i rossoneri avrebbero già un’intesa. Manca però l’accordo con il Salisburgo, che chiede intorno ai 30 milioni di euro.