Milan, colpo a rischio: l’allenatore vuole tenerlo

Colpo a rischio per il Milan: contatti positivi fra il calciatore e l’allenatore, l’affare può sfumare. Tutti i dettagli

Il Milan ha scelto Alvaro Morata come nuovo centravanti titolare. Tramontata definitivamente la pista Zirkzee, i rossoneri hanno virato con decisione sull’attaccante dell’Atletico Madrid, sempre più deciso a lasciare la Spagna dopo le recenti dichiarazioni.

Domani giocherà la finale di Euro 2024 contro l’Inghilterra ed è concentrato solo ed esclusivamente su questa partita.

Dopodiché darà una risposta al Milan che, a meno di colpi di scena clamorosi, sarà positiva. I rossoneri sono pronti ad accoglierlo: c’è chi parla di visite mediche già programmate per la giornata di martedì o mercoledì.

Le manovre dei rossoneri per quanto riguarda l’attacco però non sono finite.

Il Milan ha le idee molte chiare: oltre a Morata, la società vorrebbe prendere anche un altro attaccante e sta valutando diversi profili.

Fra questi c’è anche Tammy Abraham della Roma, elemento particolarmente apprezzato da Paulo Fonseca. I giallorossi vorrebbero cederlo a titolo definitivo, i rossoneri invece vorrebbero un prestito con diritto di riscatto anche perché non convinti dalle condizioni fisiche dell’inglese.

C’è anche un’altra idea che porta dritti in Germania. A Dortmund, precisamente.

Contatti positivi con l’allenatore, il Milan è più lotano

Nelle ultime ore è venuto fuori anche il nome di Niclas Fullkrug. Attaccante del Borussia Dortmund, convocato anche da Nagelsmann per l’Europeo, è rimasto un po’ scottato dalla questione Guirassy.

I gialloneri infatti hanno pagato la clausola rescissoria allo Stoccarda da 17 milioni per l’attaccante francese. Che però non ha superato le visite mediche per un problema muscolare: prima di decidere cosa fare, la società ha chiesto il parere di un altro specialista.

In attesa di capire come andrà a finire, Fullkrug ha avuto dei contatti telefonici con Nuri Sahin, il nuovo allenatore del Borussia Dortmund dopo l’addio di Terzic.

Secondo le indiscrezioni di Sky Sport Germania, i colloqui fra l’attaccante e il tecnico sono stati molto positivi.

L’ex centrocampista vorrebbe tenerlo e starebbe provando a convincerlo a restare: nonostante il possibile arrivo di Guirassy o di un qualsiasi altro attaccante, lo ritiene comunque un elemento importante.

Fullkrug quindi non ha fretta di decidere. Il Milan ha avuto dei contatti con il suo entourage ma per adesso niente di concreto.

Prima di dare una risposta definitiva ai rossoneri, il tedesco vorrà prima confrontarsi con la sua società attuale. Al momento, dopo l’Europeo, è in vacanza e quindi solo fra qualche giorno avrà la possibilità di parlarne.