Milan, colpo a rischio: offerta rifiutata e inglesi in arrivo

Il Milan vince contro il Manchester City ma ora rischia seriamente di perdere un obiettivo di mercato: arrivano pessime notizie

La tournée negli States è iniziata nel migliore dei modi per il Milan. Nella prima partita contro il Manchester City, con pochissimi titolari in campo (fra cui Haaland, Grealish ed Ederson), è arrivata una vittoria per 3-2.

Ma oltre al risultato, quello che ha convinto di più i tifosi è stata la prestazione. A Vienna, una settimana fa, i nuovi principi di gioco si erano visti solo a sprazzi; ieri invece i rossoneri sono riusciti ad avere più continuità durante il match.

Fonseca si è detto felice proprio perché ha visto in partita quanto provato in allenamento, e questa è davvero un’ottima notizia. Non lo sono, invece, le ultime di calciomercato.

Il Milan è al lavoro su diverse piste: una, forse quella più importante, si sta complicando in maniera seria. E adesso l’obiettivo rischia davvero di saltare come accaduto per Zirkzee.

L’affare si sta complicando: il club ha rifiutato la prima offerta

Una delle priorità del Milan per questo mercato è il centrocampista. I rossoneri cercano un profili molto specifico: un mediano con doti più difensive e con buone abilità di palleggio per poter costruire l’azione insieme ai difensori.

L’obiettivo numero uno è da sempre Youssouf Fofana, che è in scadenza di contratto a giugno 2025 e ha già concordato con il Monaco la cessione in questa sessione. Il giocatore ha detto sì ai rossoneri da tempo, ma manca l’accordo fra i club. Accordo che continua a non arrivare.

Come scrive Gianluca Di Marzio, il Milan ha fatto una prima offerta ufficiale da 17 milioni. Che però non verrà accettata perché, riporta il noto giornalista di Sky Sport, i monegaschi hanno fissato il prezzo di partenza a 35 milioni.

Una cifra decisamente esagerata per un giocatore che fra soli sei mesi può accordarsi con un qualsiasi altro club a costo zero. Ma a complicare ancor di più l’affare è l’inserimento in queste ore del West Ham di Julen Lopetegui, che potrebbe così vendicarsi di quanto accaduto durante i primi giorni di giugno.

Gli Hammers sarebbero sì disposti a mettere sul piatto una proposta molto vicina a quella richiesta, ma il Milan è ancora in vantaggio grazie alla preferenza del calciatore. Che avrebbe già rifiutato la proposta degli inglesi, come riportato da Fabrizio Romano.

Una situazione che ricorda moltissimo quella di Zirkzee, che dopo un lungo tiro e molla è andato al Manchester United. Succederà anche con Fofana? Vedremo, intanto i rossoneri non mollano e preparano una nuova offensiva.

Ma una cosa è chiara: l’operazione si farà solo alle condizioni del Milan, altrimenti si andrà sulle alternative (fra cui Manu Koné del Borussia M’Gladbach).