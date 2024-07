Milan, con Sportiello infortunato si pensa al sostituto: il nome

Il portiere italiano prima dell’amichevole contro il Manchester City ha riportato un infortunio; il suo sostituto è stato già scelto.

Il Diavolo di Paulo Fonseca inizia a prendere forma in campo e da quanto visto fino ad ora appare un Diavolo molto diverso rispetto al precedente di Stefano Pioli. La squadra ora è occupata con la tournée americana e l’ultima partita, giocata contro il Manchester City, è stata una buona prova. Al gol di Haaland e McAtee hanno risposto Colombo, con una doppietta, e Nasti. I rossoneri così hanno la meglio sul dream team di Pep Guardiola che ovviamente ha giocato con molte seconde linee in campo.

Durante il match con la squadra inglese però ci sono state brutte notizie per Florenzi, ora costretto ai box per un infortunio, e anche prima di scendere in campo Marco Sportiello si è clamorosamente infortunato. Un infortunio non fortunato, avvenuto in albergo. Una trauma alla mano sinistra che lo costringe ai box più del dovuto e il Milan dunque vuole correre subito ai ripari. Il nome del sostituto è stato già scelto e il giocatore ha anche dato il suo sì al club.

Sportiello out, Scuffet in? L’idea del Milan in porta

Prima di Manchester City Milan, in albergo, Marco Sportiello ha riportato uno sfortunato trauma alla mano sinistra che lo terrà fermo per diverso tempo, addirittura si parla di due mesi di stop. Il secondo portiere rossonero dunque dovrà rimanere fermo e le circostanze che lo hanno portato all’infortunio non sono ancora note. Il Milan però già si è mosso per trovare un sostituto e coprirsi in vista del suo stop.

Come riporta Sky Sport difatti il Milan è piombato sull’italiano Simone Scuffet. L’attuale portiere del Cagliari ha dato l’ok al trasferimento e con il suo sì il club sardo è già alla ricerca di un sostituto. Dunque potrebbe essere lui il secondo portiere del primo Milan di Fonseca ed è lui l’obiettivo principale dei rossoneri, con la voglia di chiudere il prima possibile.

Per l’estremo difensore difatti può esserci un’occasione ghiotta in un big club, per la prima volta. In Italia già allo Spezia, Udinese e Como non ha mai brillato davvero dopo il suo exploit da giovanissimo ma adesso davanti a sé c’è un’occasione importante. Il classe 1996 dunque potrebbe presto vestire rossonero e prendere il ruolo di vice Maignan tra i pali rossoneri per dimostrare che il suo valore è alto.