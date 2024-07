Milan, dopo Morata anche Fullkrug: la posizione del giocatore è chiarissima

Dopo aver chiuso per l’attaccante campione d’Europa, Furlani ed Ibra vogliono regalare una nuova punta a Paulo Fonseca in tempi brevi.

Il Milan è in pieno fermento sul fronte del mercato, con un occhio particolarmente attento su Niclas Füllkrug, attaccante del Borussia Dortmund. Dopo aver assicurato le prestazioni di Alvaro Morata, la dirigenza rossonera non intende fermarsi e punta a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo con l’acquisto del tedesco, già protagonista con la nazionale tedesca agli ultimi Europei.

Il classe ’93, attualmente legato al Dortmund fino al 2026, sembra non essere più nei piani principali del club, soprattutto dopo l’arrivo di Serhou Guirassy dallo Stoccarda, che ha complicato la situazione in attacco. La presenza di quattro punte di ruolo ha portato il direttore sportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, a dichiarare che “qualcosa potrebbe ancora accadere” riguardo a eventuali partenze nel reparto offensivo. Per portare il tedesco a Milano però manca ancora qualcosa.

Milan, Fullkrug vuole solo il Milan

Il Milan, che ha già preso contatti iniziali per il giocatore, sembra molto interessato a completare il proprio attacco con un partner esperto per Morata. La stagione passata di Füllkrug con il Dortmund è stata notevole, con 12 gol e 8 assist in Bundesliga, ma la sua situazione potrebbe spingerlo a cercare nuove opportunità altrove, e l’Italia rappresenta una destinazione gradita. Secondo SkySport, infatti, il calciatore sarebbe lusingato dall’interesse del Milan e avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento in Italia.

Non è solo il Milan a corteggiare Füllkrug: l’Atletico Madrid, infatti, è pronto a offrire circa 30 milioni di euro per il tedesco, una cifra che potrebbe complicare i piani dei rossoneri, anche se sembra che le attenzioni dell’Atleti si siano rivolte verso Dovbyk. Tuttavia, il Milan sembra determinato a trovare un sostituto adeguato per Olivier Giroud, e il profilo di Füllkrug risponde perfettamente alle esigenze della squadra allenata da Paulo Fonseca.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a portare a termine l’operazione. Intanto, la squadra si prepara per l’inizio della nuova stagione con l’obiettivo di tornare competitiva in Serie A e in Europa, e un attacco rinforzato con giocatori del calibro di Morata e Füllkrug potrebbe essere il punto di svolta.

Con due attaccanti di questa esperienza e di questo curriculum, sembra che il Milan stia preparando una “scuola” di grande qualità per far crescere Camarda, designato già come futuro attaccante del club rossonero che inizialmente farà la spola tra under 23 e prima squadra.