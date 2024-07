Milan, è il giorno di Morata: visite mediche in corso, i dettagli

Alvaro Morata si appresta a diventare un nuovo rossonero. Sta svolgendo le visite mediche di rito in questo momento. I dettagli.

Tutto secondo i piani: Alvaro Morata diventerà prestissimo un nuovo attaccante del Milan. Dopo aver raggiunto l’accordo con il giocatore, il club rossonero ha versato i 13 milioni di euro della clausola rescissoria nella casse dell’Atletico Madrid. Ed ecco che adesso mancano soltanto le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Visite mediche che, come riferisce Gianluca Di Marzio, si stanno svolgendo nella mattinata di oggi, mercoledì 17 luglio, direttamente a Madrid. L’iter è iniziato intorno le 10.30.

Una volta terminate, Alvaro Morata si dirigerà da un notaio della capitale spagnola per firmare l’accordo col Milan. Ricordiamo che l’attaccante ex Juventus ha accettato un quadriennale (2028) a 4,5 milioni di euro netti più bonus a stagione. Dopo di ciò Morata si godrà le vacanze post-vittoria dell’Europeo, per approdare a Milanello solo nei primi giorni di agosto.