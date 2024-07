Milan, Fonseca carica i tifosi: il messaggio social

Il neo tecnico portoghese, Paulo Fonseca, suona la carica ai tifosi a meno di un mese dall’inizio della sua prima stagione sulla panchina rossonera

Il nuovo ciclo del Milan di Fonseca non sembrava partito sotto una buona stella: il nome del tecnico non ha fatto sicuramente riaccendere l’entusiasmo del pubblico rossonero e il calciomercato che stentava a decollare certamente non aiutava; le ultime notizie di mercato però, insieme all’arrivo di Alvaro Morata, hanno riacceso gli animi intorno alla squadra ed ora c’è grande trepidazione per l’inizio della stagione.

Terminata la prima parte del ritiro in Italia, i rossoneri si preparano a partire per gli Usa dove continueranno la preparazione e sfideranno City, Real Madrid e Barcellona in un anticipo della nuova Champion’s League: alla vigilia di questa partenza, il tecnico ha caricato così l’ambiente.

Milan, Fonseca: “Soddisfatto dell’inizio, ora…”

Sensazioni positive riguardo alla prima parte del ritiro del Milan: in attesa di riabbracciare gli ultimi nazionali, la squadra di Fonseca è pronta a volare negli Usa e il tecnico ha lanciato un messaggio a tutto il popolo rossonero.

“Soddisfatto di questa prima parte di lavoro a Milanello, ora si parte per la seconda parte negli Stati Uniti, con la stessa voglia e ambizione di continuare a crescere. Forza Milan!“.