Milan, Fonseca sorprende in conferenza: le sue parole su Pulisic e Loftus-Cheek

Paulo Fonseca è intervenuto nella conferenza stampa della tournée americana. Le sue parole su Pulisic e Loftus-Cheek hanno sorpreso.

Il Milan inizia a scaldare i motori in vista della prossima stagione. I Rossoneri, che stanno lavorando sul mercato per rinforzare l’organico, sono sbarcati in queste ore negli Stati Uniti per dare inizio alla loro tournée. Appuntamento prestigioso per il Diavolo che sfiderà i migliori club al mondo come Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Match senza dubbio di spessore che permetteranno a Paulo Fonseca di vedere all’opera i suoi ragazzi a poche settimane dall’inizio del campionato.

La prima sfida sarà proprio contro i Citizens di Pep Guardiola nella mezzanotte italiana tra il 27 e il 28 luglio. In questi minuti, intanto, il tecnico rossonero ha preso parte alla conferenza stampa alla vigilia del match. Il portoghese ha risposto a diverse domande, stupendo anche sui possibili ruoli che avranno in squadra giocatori del calibro di Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek.

Fonseca spiazza su Pulisic: “Può agire da numero 10”

L’ex tecnico della Roma ha affrontato diversi temi: a partire dall’evoluzione che ha avuto il calcio italiano in questi anni, l’ambizioso progetto del Milan Futuro ed anche le possibili posizioni che andranno ad occupare Pulisic e Loftus-Cheek. Di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa di Fonseca:

CALCIO ITALIANO – Le partite sono sicuramente molto cambiate in questi anni. Sono stato in Francia per due anni e non ho visto tutte le partite in Italia, ma vedo alcune differenze da quando me ne sono andato.

MILAN FUTURO – Penso che il club si stia preparando bene per il futuro. Come ha detto più volte Zlatan, siamo un’unica squadra, loro lavorano come noi e abbiamo tanti giovani con noi adesso. Per me, se i giocatori hanno qualità e coraggio, l’intenzione è quella di lavorare con loro per farli crescere e per far sì che possano esordire in prima squadra. PULISIC – Penso che Christian possa giocare centrale da numero 10. Anche Loftus-Cheek può giocare in quella posizione.

