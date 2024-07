Milan, Ibrahimovic svela come ha convinto Morata: “Gli ho detto questo”

Dagli Stati Uniti, Zlatan Ibrahimovic ha rivelato come ha convinto Alvaro Morata a sposare il progetto del Milan. Si sono detti questo.

Fino ad ora il calciomercato del Milan non può di certo considerarsi esaltante. I Rossoneri stanno riscontrando diversi problemi nel chiudere alcuni colpi in entrata e al momento sono ancora molti i vuoti da colmare all’interno dell’organico. A poche settimane dall’inizio ufficiale della Serie A, l’unico acquisto è stato quello di Alvaro Morata. Senza dubbio un nome che ha fomentato molto la piazza rossonera, ma che non può sicuramente bastare.

Il centravanti spagnolo sarà, dunque, chiamato a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud avendo il compito di guidare l’attacco del Diavolo. In questi giorni intanto il Milan (che dovrà ancora attendere per accogliere Morata) è volato negli Stati Uniti per prendere parte all’ormai consueta tournée americana. Direttamente dagli States, Zlatan Ibrahimovic si è soffermato proprio sulla trattativa che ha portato l’ex Juventus in rossonero, svelando alcuni retroscena.

Ibrahimovic su Morata: “Gli ho detto che il Milan è il posto perfetto”

Il dirigente svedese è intervenuto durante la presentazione dell’evento negli USA e tra i temi trattati c’è stato anche quello relativo a Morata e al suo arrivo in rossonero dopo la vittoria dell’Europeo con la Spagna. Durante la conferenza Ibra ha svelato cosa ha detto all’ex Atletico Madrid per convincerlo a scegliere la Milano rossonera:

A Morata ho detto che il Milan è il posto perfetto dove venire. Da noi l’attaccante è il posto migliore perché intorno hai giocatori come Leao, Okafor, Chukwueze e Loftus-Cheek. Siamo abbastanza fiduciosi che farà bene. Lui deve solo giocare e noi ci occuperemo del resto. Quindi aspettiamo solo che entri in squadra. Lo accoglieremo a braccia aperte, deve solo essere se stesso e dimostrare tutto il suo valore.

Queste le dichiarazioni di Ibrahimovic che si è detto convinto dell’impatto positivo che Morata avrà al Milan, anche grazie ai giocatori di talento che lo assisteranno. L’ex attaccante svedese ha senza dubbio avuto un ruolo più che positivo sulla scelta finale dello spagnolo, che in rossonero potrà finalmente tornare a sentirsi centrale all’interno del progetto.

La speranza dei tifosi è ovviamente quella che Morata riesca a non far sentire la mancanza di Giroud. I suoi gol saranno fondamentali per indirizzare la stagione del club. Durante la sua carriera il classe ’92 ha dimostrato di saper segnare e di saper far segnare e questo è quello che si aspettano i sostenitori rossoneri da lui.