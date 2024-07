Milan, salta tutto? Nuovo infortunio per l’attaccante

Il giocatore era nel mirino della squadra mercato rossonera ma il nuovo stop potrebbe precluderne l’arrivo in questa sessione.

Il Milan si prepara alla nuova stagione sotto la guida di Paulo Fonseca, che ha sostituito Stefano Pioli, l’allenatore che aveva spento l’entusiasmo dei tifosi dopo la vittoria dello Scudetto. L’arrivo dell’ex tecnico della Roma rappresenta una ventata di aria fresca per il Diavolo, che subirà cambiamenti non eccessivi ma significativi.

Anche la rosa vedrà delle modifiche, con diversi giocatori che hanno concluso il loro ciclo in maglia rossonera. Una modifica delicata riguarda il reparto offensivo, in particolare il ruolo di centravanti. I rossoneri hanno salutato Olivier Giroud, trasferitosi nella MLS. Inizialmente, Joshua Zirkzee sembrava il candidato principale per sostituire il francese, ma la trattativa è sfumata nelle fasi finali. Pertanto, la dirigenza ha deciso di puntare su Alvaro Morata, fresco vincitore dell’Europeo con la Spagna.

Insieme a Morata arriverà anche un altro attaccante: una delle piste però potrebbe essere saltata per un problema fisico occorsogli nell’ultimo allenamento.

Milan, problema al muscolo addominale per Abraham

Come detto, il Milan è a lavoro per rifare completamente il reparto offensivo dopo l’addio di Giroud e le poche garanzie date da Luka Jovic. Per questo il Milan è a lavoro per portare una punta in più oltre ad Alvaro Morata e nelle scorse settimane il nome segnato sul taccuino è stato quello di Tammy Abraham.

Abraham è reduce da un brutto infortunio al legamento crociato che l’ha tenuto fermo ai box per quasi tutta la scorsa stagione e quando è rientrato, agli inizi di aprile, è apparso molto arrugginito e fuori forma, lontano dal centravanti da più di 20 gol in stagione nella sua prima annata giallorossa.

Le preoccupazioni dei rossoneri sono quindi legate anche alla tenuta atletica dell’inglese che per di più oggi non prenderà parte all’amichevole della Roma con il Latina per un infortunio: Abraham ha infatti riscontrato un problema al muscolo addominale obliquo destro. Niente di preoccupante, ma l’ennesimo problema che lo terrà lontano dal campo per qualche giorno, un ennesimo ostacolo verso il pieno recupero.

Anche le cifre dell’affare preoccupano il Milan: i giallorossi lo pagarono più di 40 milioni di euro dal Chelsea e non sembrano intenzionati ad accettare cifre inferiori ai 30 milioni. Per abbassare l’esborso economico, il Milan potrebbe proporre delle contropartite tecniche gradite alla Roma: i giallorossi sembrano interessati a Saelemakers e Noah Okafor.