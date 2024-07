Milan, l’Atletico Madrid prepara la vendetta: assalto all’obiettivo di Ibrahimovic

Notizie cruciali sul mercato del Milan. Potrebbe mettersi molto male per l’acquisto del giocatore. Si è inserito forte l’Atletico Madrid.

Il Milan ha messo a segno il suo primo colpo del mercato estivo ingaggiando Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Una grande mossa e un grande arrivo. L’attaccante spagnolo è un profilo di alto livello, e il suo acquisto ha fatto felici tantissimi dei tifosi rossoneri. Certo, qualche scettico c’è e non si nasconde, ma Alvaro è pronto a dimostrare sul campo quanto può essere decisivo nella nuova stagione rossonera. Ha firmato un contratto sino al 2027 col Milan, con opzione per un altro anno, e si è aggiudicato uno stipendio da 4,5 milioni a stagione più bonus.

Il Diavolo, dal suo canto, ha speso 13 milioni di euro per Morata, la cifra della clausola rescissoria che lo legava all’Atletico Madrid. L’attaccante 31enne non ha avuto dubbi ad accettare l’offerta di Zlatan Ibrahimovic, generando però molto fastidio da parte dei colchoneros. Difatti, la sua partenza non era in programma, con anzi Morata che i primi di luglio aveva confermato di voler restare a Madrid. Ma le telefonate di Ibra sono state per lui irresistibili. L’Atletico sembra però essersi legato al dito l’addio all’improvviso di Morata e ha visto l’inserimento del Milan come una mancanza di rispetto.

Il dente è rimasto avvelenato ai colchoneros, che adesso sono pronti a vendicarsi. In che modo? La notizia la riporta AS.

Milan ti soffiano l’attaccante! C’è l’Atletico su di lui

Come riportato da AS, in Spagna, l’Atletico Madrid si è presto messo alla caccia del sostituto di Alvaro Morata, e indovinate? L’obiettivo numero uno è diventato proprio Niklas Fullkrug, tedesco del Borussia Dortmund con cui il Milan è in trattativa. Avete capito bene, i colchoneros vogliono fare lo sgambetto al Diavolo e scippargli l’obiettivo per l’attacco. Fullkrug, anche lui 31enne, ha dimostrato grandi cose in Germania ma anche in Champions League. E l’arrivo di Guirassy a Dortmund gli toglierà parecchio spazio, per questo la partenza è più che contemplata.

Il Milan fa sul serio per lui, che ha già aperto alla destinazione rossonera. Resta da convincere il Borussia, che chiede circa 20 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante. Ibrahimovic e Furlani stanno trattando per qualcosa in meno, ma l’inserimento dell’Atletico potrebbe essere fatale. D’altronde, il club spagnolo ha al momento più forza economica del Milan; è quello che scrivono in Spagna. Si prospetta una sfida di mercato caldissima con l’Atletico che urla vendetta.