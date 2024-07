Milan News, Fonseca ha deciso: resta in rosa!

News Milan, il giocatore rossonero strappa la conferma in rosa: mister Paulo Fonseca ha deciso di tenerlo in squadra.

Con il cambio della gestione tecnica, passata dalle mani di Stefano Pioli a quelle di Paulo Fonseca, molti calciatori rossoneri che prima erano in ombra stanno provando in tutti i modi di emergere per ritagliarsi un posto di alto rango nel nuovo Milan. I giocatori che prima erano poco considerati dal tecnico di Parma stanno lavorando duro in questo ritiro precampionato per cercare di fare breccia nelle preferenza del neo allenatore del Diavolo.

C’è chi ci sta riuscendo e chi invece con il passare dei giorni vede affievolire le proprie chance, avvicinandosi inevitabilmente alle porte della cessione. Tra quelli che sarebbero riusciti a convincere il tecnico portoghese c’è un calciatore rientrato dall’avventura in prestito. Si tratta di Alexis Saelemaekers.

Saelemaekers convince Fonseca: il belga resta in rosa

Alexis Saelemaekers è riuscito a stappare una sequela di consensi nel corso di questa sessione di precampionato del Milan, quello più importante è arrivato da mister Paulo Fonseca. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il fantasista belga dovrebbe far parte degli elementi fondamentali del nuovo progetto tecnico tattico della società rossonera.

Dopo il mancato riscatto da parte del Bologna, il calciatore classe 1999 in queste settimane ha voluto alzare i giri del motore per mettere in mostra tutto il suo potenziale sotto gli occhi attenti di mister Paulo Fonseca. Alexis Saelemaekers sarebbe riuscito nel suo intento, convincendo il tecnico portoghese a concedergli una chance in maglia rossonera.

Infatti, salvo colpi di scena, il calciatore belga dovrebbe rimanere in rosa. Quindi, il futuro di Saelemaekers sembra essere stato definito dopo i continui rumors di mercato. Il Milan sembra essere deciso di mettere fine alle voci, confermando il belga nel proprio organico. Il calciatore era finito nelle valutazioni di mercato di club come Leicester, Napoli e Atalanta.

Alexis Saelemaekers strappa la conferma in rossonera grazie anche all’ottima stagione in prestito disputata al Bologna, servitagli a trovare maggior continuità e consapevolezza nelle proprie capacità. Non a caso, il belga è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata rossoblù verso la zona Champions League. In Emilia, l’esterno fiammingo ha collezionato 32 presenze, 4 gol e 3 assist.

Tra quelli che invece non avrebbero per nulla convinto mister Paulo Fonseca ci sono ben quattro centrocampista, per i quali la società rossonera starebbe già valutazione le opportune destinazioni. Secondo ‘Tuttosport’, in lista di sbarco ci sarebbero Bennacer, Musah, Adli e Pobega.