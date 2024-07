Milan, novità a sorpresa nell’affare Abraham: la Roma lo vuole come contropartita

Il Milan lavora per portare Abraham in maglia rossonera, nella trattativa spunta però una nuova contropartita, di seguito riportata la notizia

Giorni frenetici in casa del Milan che programma attentamente la prossima stagione con l’obiettivo di rendere la rosa più competitiva e migliore affinché il nuovo allenatore, Paulo Fonseca, possa arrivare fino in fondo alle varie competizioni per riportare la squadra rossonera in alto e creare un ciclo che possa essere vincente nel tempo.

Il Diavolo lavora quindi sia sul mercato in entrata che quello in uscita. Dopo l’addio di Olivier Giroud, il reparto su cui si andrà a investire maggiormente è l’attacco, infatti, Ibrahimovic e Moncada vogliono regalare a Paulo Fonseca due attaccanti. I nomi più vicini ai rossoneri sono quelli di Alvaro Morata e quello di Abraham, due nomi pronti e che conoscono bene già il campionato della Serie A. La risposta ufficiale di Morata arriverà dopo la finale di questa sera dove sarà impegnato con la sua Spagna contro l’Inghilterra, mentre per Abraham c’è l’interesse del giocatore, ma bisogna ancora concludere la trattativa con la Roma.

L’arrivo di due punte implica, però, che Okafor molto difficilmente potrà essere schierato anche come attaccante centrale come è successo nella scorsa stagione, quindi deve valutare attentamente il suo futuro.

Mercato Milan, il futuro di Okafor tra il Milan e la Roma

Il futuro di Okafor con la maglia del Milan potrebbe essere incerto. Infatti, da un lato con l’arrivo di Morata e quello di una seconda punta, molto probabilmente Abraham, deve accettare che quest’anno sarà l’alternativa di Leao, dall’altro, però, potrebbe, invece, lasciare i rossoneri nell’attuale finestra di mercato. Di seguito riportata la notizia sul suo futuro secondo calciomercato.com.

La dirigenza rossonera vuole portare a Milano le due nuove punte e nel caso in cui Noah non dovesse accettare di essere l’alternativa a Leao, potrebbe finire sul mercato. Il primo contatto con il giocatore è previsto per fine mese e su di lui è interessata la Roma.

Infatti, la squadra giallorossa ha chiesto informazioni su Okafor e potrebbe così essere una contropartita per poter aiutare il Milan a chiudere la trattativa con Abraham, numero 9 della Roma. Allo stato attuale, però, il Diavolo non si vuole privare del suo giocatore, ma è una situazione che bisogna tenere sotto osservazione perché tutto dipenderà dalla decisione di Noah Okafor.