Milan, parole da brividi: “Devo solo ringraziare Pioli”

San Siro è un teatro d’eccezione, e giocarci all’interno non può che essere un sogno per qualsiasi ragazzo amante del calcio.

Nel corso della scorsa stagione qualche giovane della cantera rossonera ha esordito a San Siro, coronando un sogno. Tra questi anche Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005 in forza al Milan.

Zeroli pazzo del Milan: le parole

Kevin Zeroli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Serie A ed ha parlato di diversi argomenti, tra cui l’Europeo Under 19 e la sua esperienza al Milan.

“Sono davvero felice di partecipare all’Europeo. Siamo positivi per questo torneo: cercheremo di partire forte visto che abbiamo un titolo da difendere. Ciò che conta è che siamo un gruppo unito e solido. L’obiettivo minimo è qualificarsi ai Mondiali, ma speriamo di alzare la coppa. Le squadre sono tutte molto forti, ma ce la giocheremo al massimo”.

“L’esordio in Serie A è l’emozione più forte che io abbia mai provato. Per un ragazzo come me nato e cresciuto nel Milan, giocare a San Siro è il sogno più grande: un’emozione enorme. Quando il mister mi ha chiamato mi tremavano le gambe, poi una volta entrato mi sono sentito più sciolto: devo ringraziare Pioli per la fiducia”.