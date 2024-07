Milan, pessima notizia per Paulo Fonseca: c’è lesione, il comunicato del club rossonero pubblicato sul sito ufficiale

Bruttissima notizia per tutto l’ambiente Milan. Come riportato da una nota ufficiale pubblicata dal club, Marco Sportiello ha rimediato una lesione completa del tendine del secondo dito della mano.

Dopo Alessandro Florenzi, dunque, Paulo Fonseca deve far conto ad un altro lunghissimo stop. Le sensazioni generali attorno al portiere, infatti, non sono delle migliori. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero.

Milan news, lesione per Sportiello: il comunicato

Marco Sportiello nei giorni scorsi ha avuto in albergo un incidente fortuito alla mano sinistra, che ha comportato la lesione completa del tendine estensore del secondo dito. La riparazione del tendine è stata eseguita con successo da un’equipe specializzata negli Stati Uniti. Nei prossimi giorni Marco farà ritorno in Italia per intraprendere il percorso riabilitativo.

L’operazione svolta da Sportiello, per fortuna, è andata nel migliore dei modi. Quest’infortunio, però, quasi costringe il Milan a tornare sul mercato. L’ex portiere dell’Atalanta, infatti, ai nastri di partenza sarebbe dovuto essere il secondo portiere dei rossoneri. Questo brutto infortunio, purtroppo, lo costringerà a stare per una bella fetta di tempo fuori dal rettangolo verde di gioco.

In queste ore – post infortunio di Sportiello – stanno circolando due profili in particolare: quelli di Scuffet e Consigli. Per il primo, in forza al Cagliari, la dirigenza ha già avviato i contatti e, come riportato da SkySport, la trattativa avanza a piccoli passi.

Per quanto riguarda Consigli, invece, il Milan dovrebbe superare il muro di Carnevali. Il dirigente del Sassuolo, infatti, proprio ieri ai microfoni di SkySport ha annunciato di non voler vendere i pezzi pregiati della squadra. L’esperto portiere, dunque, nonostante la retrocessione in Serie B, sarà molto difficile da smuovere.

Per quanto riguarda gli impegni di campo l’appuntamento è fissato a questa notte. Il Milan affronterà nella suggestiva cornice del Soldier Field i campioni d’Europa del Real Madrid della vecchia conoscenza Carlo Ancelotti.