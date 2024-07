Milan-Rabiot, pista ancora calda: sta accadendo in queste ore

In casa Milan non è di certo sfumata la pista che porta ad Adrien Rabiot. In queste ore il club rossonero farà una mossa ben precisa.

Con l’inizio ufficiale della nuova stagione, il Milan ha fretta di chiudere per i diversi obiettivi nel mirino. I Rossoneri stanno cercando di rinforzare tutti i reparti e per quanto riguarda il centrocampo nella lista dei desideri spicca anche Adrien Rabiot. Il francese ha deciso di non continuare la sua avventura con la maglia della Juventus, ma la permanenza in Serie A è un’opzione ancora molto concreta. Il Diavolo, infatti, è tutt’altro che fuori dalla corsa.

Rabiot resta un obiettivo: il Milan avanzerà un’offerta

Nelle ultime ore nel futuro dell’ormai ex Juventus sembrava esserci la Premier League, ma potrebbe non essere così. Infatti secondo quanto riportato da calciomercato.com, i tre club inglesi che sembravano in pole (Arsenal, Liverpool e Manchester United) non hanno mai affondato il colpo. Il Milan è quindi pronto ad entrare a gamba tesa presentando all’entourage del giocatore un’offerta da 5.5 milioni di euro a stagione per 4 o 5 anni.

L’idea del club rossonero è, dunque, quella di offrire un contratto con una durata più lunga provando così a convincere Rabiot. Il futuro del classe ’95 è ancora tutto da scrivere, ma quel che è certo è che la pista Milan è tutt’altro che tramontata.