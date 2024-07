Milan, rossoneri in pressing su Fullkrug: il Borussia Dortmund fissa il prezzo

Continua il pressing del Milan per Niclas Fullkrug: intanto il Borussia Dortmund fissa un prezzo preciso per l’attaccante tedesco.

Non solo Alvaro Morata, la volontà del Milan è quella di assicurare a mister Paulo Fonseca un’altra punta di importante caratura. Per questo motivo, la società rossonera starebbe proseguendo la propria corsa per arrivare a mettere le mani sull’esperto centravanti tedesco, Niclas Fullkrug.

Dopo aver definito l’acquisto di Morata, il Milan è pronto a prendere in mano la questione Fullkrug. Il club rossonero conta di chiudere la trattativa in breve tempo, facendo leva sulla chiara volontà dell’attaccante tedesco. Nel frattempo, il Borussia Dortmund avrebbe fatto sapere al Milan la cifra esatta per far sì che il centravanti della Germania possa trasferirsi in maglia rossonera.

Il Milan prepara il colpo Fullkrug: il Borussia Dortmund fissa il prezzo

Niclas Fullkrug è l’obiettivo numero uno del Milan per l’attacco. Dopo Morata, la dirigenza rossonera vuole regalare a mister Paulo Fonseca un altro centravanti di esperienza. Negli scorsi giorni ci sono stati dei contatti tra l’entourage del calciatore e la società lombarda. Il Milan ha raccolto dal summit solo riscontri positivi, avendo il via libera da parte del giocatore.

Infatti, secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, Niclas Fullkrug avrebbe dato piena disponibilità per il suo approdo nella Milano rossonera, mettendo in mostra grande entusiasmo e voglia di sposare il nuovo progetto con a capo Paulo Fonseca. Dopo aver strappato l’ok al calciatore, adesso al Milan non resta che trovare un’intesa con il Borussia Dortmund.

La società tedesca ha fissato il prezzo per la cessione dell’attaccante classe 1993. Il club di Bundesliga avrebbe chiesto al Milan circa 15 milioni di euro. In queste ore, la compagine lombarda deciderà se aprire o meno una trattativa con il Borussia Dortmund.

Tra quelli che potrebbero fare posto a Niclas Fullkrug tra le file rossonere, c’è Luka Jovic. Nonostante il recente rinnovo annuale, ci sono delle possibilità che l’attaccante serbo possa dire addio al Milan in questa finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, sul centravanti ex Fiorentina si sarebbe fatto avanti il Fenerbahce di José Mourinho. I turchi sono alla ricerca di una nuova punta dopo aver deciso di non fare più affidamento su Edin Dzeko.

Luka Jovic è un profilo che intriga il Fenerbahce. Il centravanti serbo, quindi, potrebbe salutare il Milan dopo aver trascorso appena una stagione con indosso la maglia rossonera. Nella precedente annata, il calciatore classe 1997 ha messo a referto con i colori del Milan 30 presenze, 9 gol e un assist. Score che evidentemente non ha convinto il club rossonero a puntare su di lui anche per il futuro, seppur sia arrivato il rinnovo al termine della stagione.