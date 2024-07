Milan-Samardzic, le ultime sulla trattativa: doccia gelida per i tifosi

Il centrocampista serbo si allontana dai rossoneri, le ultime fasi della trattative non fanno ben sperare per l’operazione

Iniziata da un paio di settimane la stagione 2024/2025 del Milan, il nuovo tecnico Paulo Fonseca e il suo staff sono a lavoro per portare i calciatori rossoneri al livello fisico e tattico necessari per il conseguimento degli obiettivi programmati.

Fonseca, per affermarsi in Italia lottando con le altre inseguitrici allo scudetto e per andare avanti il più possibile in Europa, ha bisogno di una rosa che per quantità e qualità sia all’altezza del blasone del club. La dirigenza, fino ad ora, ha ufficializzato un solo acquisto: quello di Alvaro Morata, l’attaccante sostituirà Giroud ritornando in Italia dopo le esperienze con la maglia della Juventus, in due momenti diversi.

Tra i reparti che hanno bisogno di accorgimenti troviamo senza dubbio anche il centrocampo, l’anno scorso l’assenza di Bennacer ha pesato molto e le alternative non si sono dimostrate del tutto convincenti per un club con ambizioni importanti come il Milan.

Sono stati diversi i nomi sondati dal Milan per il centrocampo: da Fofana a Javi Guerra ma tra questi si registra anche la trattativa per il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic, l’arrivo del serbo appare ad oggi tutt’altro che scontato.

Milan, Samardzic più lontano: l’Udinese fa muro

Secondo quanto riportato da il Messaggero Veneto, ci sarebbe ancora una forte distanza tra i due club: l’Udinese per la cessione valuterebbe soltanto offerte a partire da 25 milioni di euro, anche 20 con 5 di bonus.

Il Milan però, per rendere meno sanguinosa economicamente la trattativa, ha tentato di inserire nell’affare delle contropartite tecniche: Tommaso Pobega prima e Yacine Adli poi, proposte però che non hanno soddisfatto i friulani che vorrebbero cedere il serbo acquisendo soltanto l’indennizzo economico.

Il futuro di Samardzic è quindi tutto da scrivere, su di lui gli interessamenti di tante squadre dalla Lazio, al Napoli, in ultimo il Milan ma nessuna operazione conclusa. La più vicina fu proprio l’Inter nella scorsa sessione estiva di mercato salvo poi il dietrofront dell’entourage del calciatore.

Nel frattempo il Milan continua a sondare altre strade: per Fofana c’è l’accordo totale con il calciatore ma il Monaco richiede almeno 30 milioni di euro mentre il Milan è fermo alla metà mentre ci sarebbe stato un sondaggio anche per il centrocampista spagnolo Javi Guerra, in forza al Valencia, sondato già a gennaio dai rossoneri che potrebbero in questa sessione spingersi nel affondo decisivo.