Milan-Samardzic, novità dell’ultim’ora: svolta imminente?

Arrivano novità importanti riguardanti la trattativa tra il Milan e Samardzic: possibile svolta nelle prossime ore. Il punto.

Il Milan non vuole perdere tempo e dopo l’acquisto di Alvaro Morata continua a lavorare su diversi profili. La dirigenza rossonera vuole mettere a disposizione di Paulo Fonseca i nuovi calciatori il prima possibile: un nuovo difensore centrale, con il nome di Strahinja Pavlovic sempre più vicino, un vice Morata e due nuovi centrocampisti. Il primo nome per la mediana continua ad essere Youssouf Fofana. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel 2025 con il Monaco e avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi in rossonero. Nonostante la distanza tra i due club sia ancora ampia, cresce la fiducia per la chiusura dell’operazione già nei prossimi giorni.

Il secondo nome per il centrocampo del Milan è quello di Lazar Samardzic. La dirigenza rossonera vuole rinforzare la zona centrale del campo e oltre a Fofana avrebbe messo nel mirino il talento classe 2002. Dopo il mancato trasferimento all’Inter della scorsa estate, il serbo non ha intenzione di rimanere all’Udinese, e avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi al Milan. Samardzic andrebbe ad aggiungere al centrocampo rossonero grande qualità ed imprevedibilità, caratteristiche che sono spesso mancate nel corso della scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i dialoghi tra le parti sarebbero positivi.

Milan, Samardzic apre al trasferimento: dialoghi positivi tra le parti

Il Milan vuole portare a Milano Lazar Samardzic. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista serbo avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi in rossonero e sarebbe entusiasta della destinazione. Ci sarebbero stati diversi colloqui nel corso di questa settimana tra la società meneghina e l’entourage del classe 2002. Contatti molto positivi che porteranno il Milan ad intavolare una trattativa con l’Udinese già nel corso della prossima settimana. L’intenzione è quella di trovare un accordo il prima possibile, cercando di abbassare la richiesta superiore ai 20 milioni di euro fatta dal club friulano.

Per poter portare in rossonero Samardzic, il Milan dovrà prima cedere almeno un centrocampista. Sono diversi i centrocampisti che potrebbero salutare Milano: da Ismael Bennacer a Yacin Adli, passando per Tommaso Pobega. L’obiettivo è quello di alzare fortemente il livello del centrocampo, con la dirigenza rossonera pronta ad ascoltare eventuali offerte per poter poi affondare per il serbo dell’Udinese. La volontà del calciatore potrebbe agevolare la trattativa, con il club bianconero che si è ormai rassegnato alla partenza del suo gioiello.