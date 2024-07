Milan, si complica Fofana: ritorno di fiamma per l’ex Juve

Si complica la pista Fofana: Furlani e Moncada pronti ad affondare il colpo per l’ex centrocampista della Juventus.

Il calciomercato del Milan fatica a decollare e Paulo Fonseca continua ad aspettare nuovi colpi per rinforzare la rosa e cominciare ad allenare quanto prima coloro che vestiranno la maglia rossonera. Finora tante le voci di mercato ma l’unica che si è concretizzata in una trattativa definitiva e positiva è quella che ha condotto Alvaro Morata a Milanello.

Il campione d’Europa spagnolo è, finora, l’unico acquisto rossonero e la tifoseria sta iniziando a spazientirsi in vista dell’inizio del campionato tra meno di un mese. Per rinforzare il centrocampo è stato messo nel mirino Youssouf Fofana, centrocampista di Monaco e Francia che, secondo quanto riportato da più fonti, avrebbe dato la piena disponibilità e precedenza al Milan. Il nodo che per ora non si è ancora sciolto è relativo all’accordo tra i club.

I rossoneri, infatti, non vogliono spingersi oltre i 20 milioni di euro mentre le richieste del club biancorosso sono più alte ed ammontano attorno ai 35 milioni. Alla luce di questa distanza sostanziale e di una difficoltà nello sbloccare la trattativa, il Milan è tornato a pensare all’ex calciatore della Juventus che potrebbe migliorare la rosa a disposizione di Fonseca.

Cercasi centrocampista di qualità e quantità: Milan su Adrien Rabiot

La società rossonera si sarebbe convinta riguardo all’investimento su Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il profilo dell’ex PSG e Juve potrebbe essere perfetto per il centrocampo milanista oltre che una vera e propria occasione di mercato, poichè sarebbe un colpo a parametro zero.

Le richieste del calciatore potrebbero superare il budget messo a disposizione dei vertici del club rossonero che, però, cercheranno di trattare per fornire al giocatore le rassicurazioni necessarie per il suo trasferimento al Milan. Il francese ha rifiutato il prolungamento del contratto offerto da Giuntoli poichè voglioso di provare una nuova esperienza al di fuori del mondo bianconero.

Nella sua avventura alla Juventus ha vinto 4 trofei: due Coppa Italia, una Supercoppa Italiana ed uno Scudetto, l’ultimo della Vecchia Signora nella stagione 2019/20. Su di lui non manca l’interesse delle maggiori squadre d’Europa: Liverpool, Manchester United ed Atletico Madrid monitorano la situazione e studiano se realmente l’acquisto di Rabiot potrebbe migliorare la qualità della rosa di club che possono accontentare le richieste economiche del calciatore.