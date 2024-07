Milan, spunta una nuova destinazione per il calciatore in uscita: l’affare può concretizzarsi

Un altro club di Serie A avrebbe messo nel mirino il giocatore in uscita dal Milan: l’operazione può andare in porto.

Sono giorni frenetici questi per gli operatori di mercato del Milan. La società rossonera sta operando in modo attento e dettagliato in questa finestra di mercato per non lasciare nulla di intentato in vista della prossima stagione. Dopo aver chiuso il colpo Morata, il club rossonero si sta muovendo per ultimare altre operazioni in entrata.

Ma prima di portare alla corte di Paulo Fonseca nuovi rinforzi di spessore, il Milan sta lavorando per assottigliare in modo considerevole la propria rosa. Sono molti i calciatori che non fanno parte del progetto rossonero, la dirigenza sta cercando di trovare la giusta soluzione per i cosiddetti esuberi. Uno di questi è Daniel Maldini, il cui futuro è ormai lontano da Milano.

Maldini è ai saluti: un nuovo club si inserisce nella corsa

Daniel Maldini ha già messo in conto di essere nella lista di sbarco del Milan. Dopo la stagione divisa tra Empoli e Monza, l’esterno offensivo classe 2001 si ritrova nuovamente sull’uscio della porta del club rossonero. Il calciatore ex Spezia è seguito da tempo dalla società di Adriano Galliani.

Il Monza, di fatto, vorrebbe riportarlo in Brianza, magari con la formula di trasferimento a titolo definitivo. Tra i club che hanno manifestato un certo interesse nei confronti di Daniel Maldini, ci sarebbe anche il Genoa di Alberto Gilardino. La compagine rossoblù starebbe valutando attentamente l’ingaggio del giocatore.

Le pretendenti aumentano sempre più per Daniel Maldini. Infatti, alla corsa per il calciatore rossonero si sarebbe iscritto un nuovo club di Serie A. Non solo Monza e Genoa, secondo Nicolò Schira, anche il Torino avrebbe manifestato un particolare interesse verso l’ex Spezia.

Il Torino del presidente Urbano Cairo, di fatto, sarebbe piombato sul calciatore con determinazione, con l’obiettivo di portarlo in maglia granata. Al momento, sarebbe il Monza di Galliani a risultare in vantaggio per il giocatore del Milan. I brianzoli sono in pole da diverse settimane. Tuttavia, il club piemontese avrebbe voglia di andare nel dettaglio, avviando un dialogo diretto con la società lombarda.

Il Milan in questi giorni non sta lavorando solo per trovare la giusta soluzione per cedere Daniel Maldini, ma sta ragionando anche per quanto riguarda il futuro di Marco Nasti. Il giovane calciatore rossonero sarebbe corteggiato da due club di Serie A e ben quattro formazioni del campionato cadetto. In questa fase di mercato, il Milan valuterà se cedere il calciatore, in scadenza nel 2026, con la formula del prestito o adottando una cessione a titolo definitivo.