Milan, visite mediche in corso per Pavlovic: i dettagli

Calciomercato.com riporta novità cruciali sul trasferimento di Pavlovic al Milan. Il difensore sta svolgendo in queste ore le visite mediche.

Pavlovic è atterrato ieri, lunedì 29 luglio, a Milano. Il difensore serbo è prontissimo a rinforzare la retroguardia di Paulo Fonseca, che potrebbe restare orfana di Malick Thiaw (c’è il Newcastle). Pavlovic era atteso oggi dalle visite mediche e dalla firma sul nuovo contratto. Con il Salisburgo, il Milan ha trovato la quadra definitiva per un affare da 18 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus. E il calciatore guadagnerà invece in rossonero 1,5 milioni a stagione a fronte dei 700 mila euro che ha percepito sino ad oggi in Austria.

Per il serbo è pronto un contratto di 5 anni, e che dunque lo legherà al Milan sino al 2029. Ci sono volute alcune settimane, ma alla fine il Diavolo ha dato l’accelerata definitiva aumentando l’offerta iniziale. Come accennato, il calciatore era atteso stamane dalle visite mediche e come informa calciomercato.com le sta svolgendo in queste ore ma in una struttura fuori Milano. Diverso l’iter dunque previsto per Pavlovic rispetto al classico alla clinica La Madonnina. Dopo aver terminato il tutto, si dirigerà a Casa Milan per la firma sul nuovo contratto.