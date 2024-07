Morata Milan, mossa diretta della madre: le sue parole fanno il giro del web

Calciomercato Milan, l’annuncio della madre di Morata ha fatto molto discutere: ecco cosa è successo.

Il Milan sta per concretizzare il primo grande affare dell’estate. La priorità della dirigenza rossonera è quella di regalare a mister Paulo Fonseca un nuovo numero nove, visto l’addio di Olivier Giroud, che ha lasciato un grande vuoto nel reparto offensivo. Nella lista dei desideri del diavolo c’è sempre stato Joshua Zirkzee, ma l’attaccante olandese, ex Bologna, è diventato da poco un nuovo calciatore del Manchester Utd.

Preso atto di ciò, il Milan ha deciso di fiondarsi, da diversi giorni, su Alvaro Morata. L’ex Juve e ormai ex Atletico Madrid è stato uno dei protagonisti principali del trionfo spagnolo ad Euro 2024, ed ora sembra pronto a tornare in Italia, sponda Milano. In patria è sempre aleggiato un grosso scetticismo sul numero 7 della Roja, motivo per il quale Alvaro ha deciso di fare le valigie per tornare nel Paese che più l’ha apprezzato a livello calcistico. LA madre, in merito alla questione, ha rilasciato alcune forti dichiarazioni, che stanno facendo il giro del mondo.

Morata, la madre non ci sta: risposta durissima a chi critica il figlio

Alvaro Morata sarà, nel giro di qualche ora, un nuovo calciatore del Milan. Dopo l’esperienza madrilena, sponda Atletico, il bomber spagnolo tornerà in Italia per diventare il faro dell’attacco rossonero. Uno dei fattori determinanti che ha spinto il calciatore a lasciare la Spagna è senza dubbio l’aver ricevuto grosse critiche, spesso ingiustificate, a livello umano e professionale.

La madre di Alvaro, che ha sofferto tanto quanto il figlio per l’ingratitudine di alcuni tifosi, ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere. La donna, intervenuta ai microfoni di Marca, ha ribadito quanto sia ingiusto quello che Morata ha dovuto subire negli ultimi mesi trascorsi in patria:

Si è parlato ingiustamente di mio figlio. Rispetto il fatto che possa non piacere come calciatore, ma come persona non lo accetto, soprattutto senza conoscerlo. E’ incomprensibile. È una giornata piena di emozioni. Incredibile per noi vedere tutto questo. Mi emoziono solo pensando ad Alvaro che alza la coppa. Mi tornano alla mente i suoi ricordi di quando era piccolo, di momenti molto belli. Se ti piace il calcio, e la Nazionale, e tuo figlio è il capitano e alza la coppa…

Un successo, quello spagnolo, che per Morata è sinonimo di rivalsa. L’attaccante è pronto a lasciarsi tutto alle spalle, e tra pochissimo si vestirà di rossonero. Il Milan si legherà ad Alvaro con un quadriennale da 4,5 milioni di euro più bonus, e pagherà l’intero importo della clausola rescissoria, che recita 13,5 milioni.