Morata Milan, nuova ultim’ora: arriva la decisione definitiva

Calciomercato Milan, in arrivo importantissimi aggiornamenti sull’affare riguardante Morata, c’è la risposta finale.

Il Milan si avvia alla nuova stagione, la prima sotto la guida di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese ha rimpiazzato Stefano Pioli, allenatore che nelle annate successive allo Scudetto ha spento l’entusiasmo del popolo milanista. L’arrivo dell’ex Roma è una ventata di aria fresca per il Diavolo che cambierà le proprie sembianze, seppur non in maniera eccessiva. A cambiare aspetto sarà anche la rosa, sono diversi i calciatori che hanno concluso il proprio ciclo in maglia rossonera. Una delicata modifica verrà apportata nel reparto offensivo, in particolare nel ruolo di centravanti.

I meneghini, infatti, hanno salutato Olivier Giroud, partito con destinazione MLS. Il candidato numero uno a prendere il posto del francese sembrava essere Zirkzee, ma la trattativa è sfumata nelle battute finali. Di conseguenza la dirigenza ha puntato forte su Alvaro Morata, reduce dalla vittoria dell’Europeo con la Spagna. In seguito alla finale di ieri sera, l’attaccante è stato stuzzicato sul possibile approdo al Milan ma le risposte non sono state confortanti. Attenzione, perché la notizia dell’ultim’ora rende esplicito il futuro del giocatore: il verdetto finale è finalmente arrivato.

Milan, Morata dice sì definitivamente: i dettagli

Alvaro Morata è prossimo a vestire la maglia del Milan. Il centravanti di proprietà dell’Atletico Madrid, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha confermato il proprio sì ai rossoneri. Di seguito quanto evidenziato dall’esperto di mercato:

“Morata ha confermato l’ok al Milan. In programma un incontro tra le parti per chiudere ogni dettaglio, probabilmente nella giornata di mercoledì. Visite mediche prima di partire per le vacanze”.

Una splendida notizia, dunque, per il popolo di fede milanista pronto ad abbracciare il centravanti delle prossime stagioni. L’ex Juventus è un profilo molto gradito dai tifosi e dalla dirigenza, la passata esperienza nel campionato italiano permetterà allo spagnolo di adattarsi in tempi rapidi.

A fare la differenza sarà anche l’entusiasmo del giocatore nei confronti della nuova destinazione: l’Italia è la seconda casa di Alvaro che non ha mai nascosto il desiderio di tornarci. La vittoria dell’Europeo potrebbe essere il primo di una nuova striscia di trionfi per il classe ’92 che non intende placare la propria fame. Il Milan è pronto ad accogliere a braccia aperte il nuovo numero 9 che insieme a Luka Jovic – e probabilmente un altro centravanti – andrà a comporre parte dell’attacco rossonero.