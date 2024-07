News Milan, cambia tutto per il rossonero: decisione a sorpresa

I dettagli sulla sorprendente notizia riguardante il pupillo del popolo milanista, c’è un dettaglio che non passa inosservato.

Il Milan è pronto a immergersi nella nuova stagione. L’annata 2024/2025 rappresenterà una ventata di aria fresca per i rossoneri, guidati da un nuovo allenatore e con una rosa sempre più aggiornata. Paulo Fonseca ha preso il posto dell’esonerato Stefano Pioli, allenatore che ha regalato il 19esimo Scudetto ai tifosi milanisti. Il tecnico portoghese è pronto a ricevere i primi acquisti della nuova avventura italiana, la seconda dopo l’esperienza alla Roma. Il primo innesto regalatogli dalla dirigenza sarà Alvaro Morata, centravanti che nelle ultime ore ha accettato il progetto meneghino.

Sarà lo spagnolo, dunque, il numero nove della formazione rossonera che dovrà assimilare in tempi brevi le richieste dell’allenatore lusitano. Proprio quest’ultimo dovrà individuare il ruolo da affidare a un altro calciatore del Diavolo, che nella passata stagione ha ricoperto diverse posizioni. La decisione del tecnico arriverà nei prossimi giorni, quando il ritiro precampionato offrirà maggiori indicazioni al portoghese. Intanto, però, non è affatto passato inosservato un dettaglio da parte della società: la notizia rende tutto più chiaro, ecco quale sarà la collocazione del calciatore.

Milan, Fofana ‘spinge’ in avanti Loftus-Cheek: il ruolo dell’inglese

Ruben Loftus-Cheek è reduce da un’ottima stagione, la prima in maglia Milan. Il rendimento del centrocampista britannico, che ha collezionato 10 gol e 2 assist, gli ha permesso di far breccia nel cuore dei tifosi. Sarà da capire l’impatto che il ’96 avrà con Fonseca, il quale non ha ancora stabilito la sua collocazione tattica che può svariare da trequartista o centrocampista arretrato. Tuttavia, secondo Calciomercato.com, c’è una forte sensazione scaturita da un importante dettaglio: l’interesse della società nei confronti di Fofana – abituato a schierarsi davanti alla difesa – lascia intendere che l’ex Chelsea vestirà i panni di trequartista.

Sarà lui, con ogni probabilità, a posizionarsi alle spalle di Alvaro Morata nella formazione lanciata dal tecnico.

Non si escludono cambiamenti sul ruolo dell’inglese, giocatore dalla grande duttilità e dal forte spirito di sacrificio. La dedizione di Loftus-Cheek è una caratteristica fondamentale del 28enne che si è prontamente messo a disposizione del nuovo allenatore. Starà a lui impartire le indicazioni necessarie al beniamino dei tifosi, Ruben è pronto a soddisfare qualsiasi richiesta proveniente dall’ex Lille. I tifosi sperano di veder agire Loftus-Cheek da trequartista, il popolo di San Siro è pronto a gridare forte il suo nome.