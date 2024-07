News Milan, clamorosa ipotesi oltre a Scuffet: nome a sorpresa per la porta

Sondaggio clamoroso da parte del Milan per il vice-Maignan oltre a Simone Scuffet. I tifosi rossoneri sono rimasti davvero spiazzati.

L’inaspettato infortunio di Marco Sportiello, out per almeno un paio di messi, ha senza dubbio cambiato i piani in casa Milan. I Rossoneri, infatti, si sono subito messi alla ricerca di un portiere che possa coprire le spalle a Mike Maignan durante lo stop dell’ex Atalanta. Il nome più gettonato sembra essere quello di Simone Scuffet del Cagliari, per il quale si valuta un prestito, ma in serata sarebbe emerso anche un altro profilo a sorpresa.

Milan, non solo Scuffet: sondaggio anche per Consigli

Il nome nuovo, secondo quanto riportato da TMW, sarebbe quello di Andrea Consigli. L’estremo difensore 37enne, fresco di retrocessione con il Sassuolo, sarebbe nel mirino anche del Monza. In queste ultime ore, però, il Milan avrebbe sondato il terreno e starebbe pensando di portare in rossonero un profilo che molta esperienza che potrebbe fare al caso giusto.

Nel frattempo il classe ’87 avrebbe messo in standby le trattative con il Monza e starebbe aspettando un’offerta da parte del Diavolo. Nei prossimi giorni, dunque, il Milan prenderà una decisione definitiva ma di certo il nome di Consigli è stato preso in seria considerazione e potrebbe essere il prescelto per la porta.