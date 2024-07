Offerta da 5 milioni al Milan, il giocatore rifiuta

Il Milan rinuncia all’incasso: il calciatore ha ricevuto un’offerta importante ma l’ha rifiutata perché vuole restare

“Per far sì che ci siano nuovi acquisti, devono esserci anche delle cessioni“. Sono le parole di Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca.

In attesa di Alvaro Morata, che potrebbe arrivare a Milano fra martedì e mercoledì per le visite mediche, i rossoneri sono alla ricerca anche di un difensore centrale, di un centrocampista e di un nuovo terzino.

I profili sono stati individuati: Pavlovic del Salisburgo, Fofana del Monaco ed Emerson Royal del Tottenham.

Prima di affondare il colpo per queste quattro operazioni, però, c’è bisogno di fare qualche uscita.

Origi e Ballo-Touré sono stati rilegati al Milan Futuro perché fuori dal progetto, così come si cerca nuova sistemazione per gli altri esuberi: Saelemaekers, Daniel Maldini, Lorenzo Colombo, Luka Romero e così via.

Oltre a questi, però, la società valuterà anche qualsiasi tipo di offerta per giocatori non considerati indispensabili e fra questi c’è anche Yacine Adli.

Il giocatore rifiuta l’offerta: vuole restare al Milan

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il centrocampista avrebbe ricevuto in queste ore un’offerta dal Qatar.

Il club in questione è l’Al-Sadd Sports Club. La proposta però è stata rifiutata dallo stesso calciatore, che spinge per rimanere in rossonero e giocarsi le sue carte (come ha fatto anche un anno fa con Pioli).

Il Milan deve così rinunciare a 5 milioni, che era l’offerta arrivata dal Qatar per il centrocampista franco-algerino.

Al momento la situazione è molto chiara: Adli non vuole lasciare il Milan, ma attenzione a possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Le caratteristiche del centrocampista si sposano bene con le idee di gioco di Fonseca. Che punta su un calcio fatto di fraseggio e possesso, a differenza di quello di Pioli che era molto più diretto.

Il lavoro del nuovo tecnico quindi valorizzerà di più i giocatori di qualità che il Milan ha a metà campo, come Bennacer e Reijnders, e anche l’ex Bordeaux potrebbe beneficiare di questo lavoro.

Se dovesse però arrivare un’offerta più allettante, e quindi magari da un club europeo con ambizioni diverse, il giocatore potrebbe anche decidere di accettare e i rossoneri sarebbero disponibili a fare cassa.

A proposito di centrocampo: nelle ultime settimane i rossoneri hanno accelerato le trattative per Fofana del Monaco, un mediano da caratteristiche più difensive e quindi completamente diverso rispetto agli attuali giocatori del reparto.

Un giocatore alla Kessie, che può portare qualità e quantità.