Pavlovic Milan, l’acquisto è ora ufficiale: il comunicato del club

Il Milan ha ufficializzato il secondo colpo di mercato dell’estate. Pavlovic è un nuovo giocatore del Diavolo, è arrivato il comunicato ufficiale

L’attesa per Strahinja Pavlovic è finita, il difensore è il secondo colpo che il Milan ha ufficializzato dopo quello di Alvaro Morata. Il gigante serbo, arrivato a Milano ieri sera in tarda serata, ha rifiutato categoricamente diverse offerte provenienti dalla Premier League perché sin dal primo momento ha voluto solo il Milan, ed il Milan ha voluto fortemente il centrale, inseguito e ora rossonero definitivamente.

Secondo quanto appreso in giornata, Pavlovic ieri ha sostenuto una prima parte di visite mediche per conto del Diavolo in una struttura specializzata situata fuori Milano; in seguito ha pernottato nel capoluogo meneghino e in mattinata ha completato tutto l’iter burocratico per arrivare all’ufficialità.

Calciomercato Milan, Pavlovic è ufficiale: ecco il comunicato

Il Milan ha ufficializzato da pochi istanti tramite i propri spazi l’acquisto del centrale serbo, che arriva dal Red Bull Salisburgo a titolo definitivo. Il calciatore andrà a completare, con ogni probabilità, il pacchetto difensivo rossonero, e giocherà al fianco di Fikayo Tomori, componendo così una coppia di centrali di tutto rispetto.

Di seguito, il comunicato:

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Strahinja Pavlović dal Fußballclub Red Bull Salzburg. Il difensore serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Nato a Šabac (Serbia) il 24 maggio 2001, Strahinja cresce nel Settore Giovanile del Partizan Belgrado con cui debutta in Prima Squadra nel febbraio del 2019, e in due stagioni con il Partizan totalizza 57 presenze e 2 gol, conquistando una Coppa di Serbia. Tra il 2020 e il 2022 veste le maglie di Monaco, Bruges e Basilea prima di passare al Salisburgo, con cui colleziona 71 presenze e 6 gol, vincendo una Bundesliga austriaca. Vanta, inoltre, 38 presenze e 4 gol con la Serbia, con cui ha debuttato il 3 settembre 2020. Pavlović indosserà la maglia rossonera numero 31.

Dopo un avvio di mercato piuttosto soporifero, il Milan si sta scatenando. L’acquisto di Pavlovic farà sicuramente felice mister Paulo Fonseca, perché risponde alla richiesta del portoghese di un difensore mancino, forte fisicamente e abile nel difendere l’uno contro uno. Il prossimo tassello riguarda l’acquisto di un centrocampista abile nella doppia fase. Il sogno rimane Youssouf Fofana, che rimane un’affare complicato ma non impossibile.