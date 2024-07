Rabiot-Milan, sogno o realtà? L’ostacolo che frena tutto

Adrien Rabiot è uno dei nomi che risuona nell’ambiente rossonero: il francese è più un sogno o una realtà per il Milan?

La sessione estiva del calciomercato è iniziata ufficialmente 11 giorni fa e alcune trattative sono già state definite. A differenze delle altre big del Campionato, il Milan deve ufficializzare ancora il suo primo colpo in entrata, a livello di giocatori: sul fronte delle entrate, infatti, il club rossonero ha già messo a segno il primo colpo, ovvero Paulo Fonseca, nuovo allenatore. Un mercato, quello del Milan, che deve ancora prendere il via, diversamente da quanto accaduto nella scorsa sessione estiva.

La scorsa estate, infatti, il Milan è stato uno dei club più attivi sul fronte mercato, soprattutto nelle entrate: insieme ai cugini nerazzurri, i rossoneri hanno messo a segno il maggior numero di colpi in entrata, rivoluzionando la rosa. Una mossa che si è rivelata piuttosto rischiosa, visto l’andamento della scorsa stagione. Quest’anno l’obiettivo è quello di rinforzare la squadra, magari portando innesti d’esperienza da mescolare a chi l’esperienza se la deve ancora creare.

Mercato Milan, Rabiot rimane un sogno: l’ostacolo nella trattativa

In queste settimane sono stati accostati numerosi nomi al mercato del Milan, soprattutto per il centrocampo: uno di questi è quello di Adrien Rabiot, centrocampista attualmente svincolato. Il francese, infatti, è andato in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno con la Juventus e non ha rinnovato.

Durante gli Europei, il calciatore non ha voluto perdere l’attenzione con la propria Nazionale e non si è lasciato andare a nessuna dichiarazione in merito al suo futuro. Ora però è arrivato il momento di decidere dove giocherà la prossima stagione, se ancora alla Juventus o con un’altra maglia.

Il centrocampista francese è uno dei profili nel mirino del Milan, ma attualmente Rabiot rimane più un sogno che realtà: come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera ha avuto più contatti con Veronique Rabiot, mamma e agente del calciatore, ma c’è molta distanza tra le due parti. L’agente, infatti, richiede delle commissioni troppo alte e un ingaggio piuttosto elevato: le attuali cifre richieste, infatti, non sono alla portata dei rossoneri, che vorrebbero investire in un profilo più giovane.

L’affare dunque rimane piuttosto complicato, con il Milan che rimane vigile sugli sviluppi dei colloqui tra Adrien Rabiot e altri possibili club. Il calciatore attualmente, dopo l’uscita della Francia dagli Europei, è in vacanza e appena rientrerà dovrà decidere sul suo futuro.