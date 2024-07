Ultime Milan, brusca frenata sul difensore: rischia di saltare

I rossoneri a lavoro per integrare la rosa a disposizione di Fonseca, una delle trattativa tuttavia potrebbe interrompersi definitivamente

Entra pian piano nel vivo il nuovo Milan targato Paulo Fonseca, la stagione è già iniziata con i rossoneri a lavoro per la prossima stagione e l’obiettivo del club sarà quello di dotare il tecnico della migliore rosa possibile.

Il Milan dovrà far fronte ai tanti addii subiti negli ultimi mesi: da Giroud che ha deciso di mettersi nuovamente in gioco in MLS dopo un Europeo non proprio entusiasmante a Simon Kjaer, altro pilastro dei rossoneri negli ultimi anni, due assenze pesanti sia in campo che dal punto di vista temperamentale.

Il mercato del Milan ha come obiettivo primario quello di trovare il sostituto del francese che, per largo tempo, rispondeva all’identikit di Joshua Zirkzee. La trattativa per l’olandese non è poi decollata definitivamente, con Zirkzee che si accaserà al Manchester United ed ecco che la dirigenza dovrebbe virare quindi su Morata.

Non solo l’attacco: l’attenzione del club si è posata anche su diversi elementi capaci di poter andare ad integrare la retroguardia rossonera, il più attenzionato è sicuramente Pavlovic, specie a causa del mancato affondo verso un altro profilo su cui si registra un ampia concorrenza.

Milan, Todibo pista complicata: il difensore si allontana

Il nome più vicino al Milan, attualmente, è quello del serbo Pavlovic con cui ci sarebbe già un principio d’accordo, tuttavia sul taccuino della dirigenza rossonera troviamo anche il nome del francese Jean-Claire Todibo.

Sul futuro del francese, dato molto vicino alla Juventus nelle ultime settimane, è intervenuto per TMW il giornalista Niccolo Ceccarini:” Ci fosse almeno un’uscita in questo reparto, i bianconeri proverebbero a stringere per Todibo, uno dei profili che piace di più. il Nizza fa resistenza e soprattutto chiede tanto”

Le parole del giornalista fanno riferimento alla possibilità di un affondo dei bianconeri, che avrebbero già trovato un accordo con Todibo, ma è lecito credere come tali difficoltà possa incontrarle anche il Milan in caso di assalto al francese. Il Nizza chiede infatti, per la cessione del difensore, una cifra vicina ai 35 milioni di euro, forte anche del contratto in essere che lega il classe 1999 fino al 2027 al club francese.

Sull’ex Barcellona si registra anche l’interesse di altri club di Premier League come Aston Villa e West Ham, nel caso di affondo anche di quest’ultime a fare la differenza sarà la volontà di Todibo.