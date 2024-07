ULTIM’ORA – Milan, l’addio è ufficiale: “Sarete sempre nel mio cuore”

Dopo tre stagioni in rossonero, il giocatore lascia la Milano rossonera e si congeda ai tifosi con un lungo post social.

Il nuovo ciclo del Milan di Fonseca non sembra partito sotto una buona stella: il nome del tecnico non ha fatto sicuramente riaccendere l’entusiasmo del pubblico rossonero e il calciomercato che stenta a decollare certamente non aiuta a ricomporre la frattura con l’ambiente.

Il primo acquisto del nuovo Milan è Alvaro Morata, fresco vincitore dell’Europeo che arriverà per una cifra di circa 13 milioni, valore della clausola presente nel suo contratto con l’Atletico.

Ibrahimovic e Furlani avevano parlato di un progetto volto a valorizzare i giovani già presenti in rosa e ad acquistarne altri in giro per l’Europa ed in questo senso va ad inserirsi la creazione del Milan Futuro, l’under 23 rossonera che parteciperà alla Serie C. Uno di quei giovani di grande prospettiva però ha deciso di lasciare Milano per provare una nuova avventura: è infatti ufficiale l’addio di Jan-Carlo Simic che ha salutato i tifosi rossoneri con un post social.

Milan, Simic va in Belgio: il messaggio d’addio al club

Negli ultimi mesi si sono succedute varie trattative per rinnovare il contratto di Simic, in scadenza il prossimo giugno, ma l’entourage del giocatore ha rifiutato tutte le proposte pervenute dal Milan, ritenute non all’altezza del potenziale del serbo-tedesco. Approfittando della situazione di impasse, è piombato su di lui l’Anderlecht, che si è assicurato il cartellino di Simic per una cifra vicina ai 3 milioni più una percentuale del 20% da corrispondere al Milan in caso di una futura cessione. Questo il messaggio d’addio del classe 2005:

Mio caro Milan, sto vivendo un momento pieno di emozioni forti. Dire addio non è mai facile. E’ stata un’esperienza meravigliosa e indimenticabile, con tantissime gioie però anche delusioni. La cosa certa è che vado via con un grande sorriso, perché ho realizzato il sogno di esordire e segnare in Serie A con la maglia rossonera. Ringrazio tutti i compagni, allenatori e collaboratori con cui ho condiviso piccoli e grandi momenti. Un GRAZIE va però soprattutto ai tifosi del Milan, per l’affetto dimostratomi e per avermi sempre fatto sentire a casa. Tutti voi sarete sempre nel mio cuore.

Il 19enne firmerà un contratto fino al 2029 e potrà lavorare a fianco di Jan Vertonghen, fresco di rinnovo per una ulteriore stagione: il tempo ci dirà se la scelta del Milan di non puntare sul giovane si sarà rivelata un azzardo o una scelta azzeccata. Senza dubbio la cessione del giovane centralo ha lasciato spiazzati molti tifosi rossoneri.