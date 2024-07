Ultim’ora Milan, ufficiale il colpo: è arrivata la firma sul contratto

Il Milan ha ufficializzato sui propri canali il nuovo acquisto. Il giocatore ha già firmato il suo nuovo contratto con il club rossonero.

Giorni caldi in casa Milan per quanto riguarda il mercato in entrata. Dopo alcune settimane di totale confusione, il calciomercato dei Rossoneri sembra essersi sbloccato e l’imminente arrivo di Alvaro Morata sarà solo il primo colpo di una compagna acquisti che si appresta a cambiare rotta. La dirigenza ha già diversi nomi sul taccuino con alcune trattative che sono pronte a vedere la fumata bianca molto presto.

Intanto, però, non si può di certo dimenticare del nuovo Milan Futuro. Da quest’anno, infatti, anche i Rossoneri avranno una squadra U23 come la Juventus e l’Atalanta che farà il suo debutto in Serie C a partire dalla prossima stagione. La società crede molto in questo ambizioso progetto e ha già chiuso per diversi colpi. Il settore giovanile è da sempre di vitale importanza per il Diavolo e proprio in questi ultimi minuti ad essere protagonista è Christian Comotto, pronto a fare uno step successivo nella sua carriera.

Comotto firma il primo contratto da professionista: farà parte del Milan Futuro

Sui propri canali ufficiali il Milan ha comunicato u importante innesto per la Primavera. Si tratta proprio del giovane centrocampista classe 2008 che nella scorsa stagione ha stupito tutti con l’Under 17, avendo addirittura modo di debuttare in Youth League nell’ultima gara della fase a gironi contro il Newcastle. Il figlio d’arte, che oggi ha firmato il suo primo contratto da professionista, resterà legato al club fino al 2027 ed entrerà in pianta stabile nella Primavera di Federico Guidi.

Il giovane 16enne ha già ampiamente dimostrato di poter avere un futuro radioso davanti a sé e sarà dovere del Milan farlo crescere senza pressioni. Negli ultimi anni sono stati i talenti usciti dal settore giovanile rossonero, come quelli che in questi giorni si stanno prendendo la scena agli Europei U19, e Comotto può senza dubbio rientrare in questa lunga lista.

Dalla prossima stagione ci sarà poi anche il Milan Futuro ed è chiaro che i migliori prospetti della Primavera potrebbero fare il salto di qualità tra i professionisti. Fin dal suo arrivo, Gerry Cardinale ha sottolineato quanto sia importante la crescita dei giovani e l’operato di questi anni non può di certo essere considerato fallimentare. Il Milan continua a sfornare talenti e ciò non può che essere positivo.