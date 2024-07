Un altro obiettivo a rischio: ancora il Manchester United

Oltre al pericolo Atletico Madrid, il Milan deve fare i conti ancora una volta anche col Manchester United dopo Zirkzee. Obiettivo a rischio

Alvaro Morata è stato il primo acquisto di questa sessione di calciomercato del Milan. Un colpo importante perché risolve il problema più urgente: il nuovo centravanti.

Lo spagnolo, reduce dalla vittoria dell’Europeo con la Spagna da capitano e protagonista, prenderà il posto di Giroud in tutti i sensi, sia nella posizione in campo e sia come uomo spogliatoio e di esperienza.

Le manovre di Furlani e Ibrahimovic però non sono ancora finite: per completare la rosa di Paulo Fonseca c’è bisogno anche di un centrocampista e di un difensore.

Gli obiettivi sono stati individuati: per il ruolo di difensore centrale, che dovrebbe quindi occupare lo slot lasciato libero da Kjaer, l’idea più concreta è Pavlovic del Salisburgo.

A centrocampo, invece, è Fofana del Monaco il primo obiettivo: il giocatore ha già detto sì, ma c’è distanza fra domanda e offerta. I rossoneri spingono sulla volontà del calciatore e, soprattutto, sul contratto in scadenza a giugno a 2025. I monegaschi però non fanno sconti.

E, come accaduto per Zirkzee, più passa il tempo e più è semplice l’inserimento di altre società.

Irrompe il Manchester United, ora il Milan rischia davvero: i dettagli

A proposito di Zirkzee: l’olandese alla fine è andato al Manchester United e, come scrive Sky Sport, sono ancora i Red Devils a complicare i piani della società rossonera anche per un altro obiettivo.

Si tratta proprio di Fofana. Dopo aver rimandato Amrabat a Firenze – decisione ufficiale di non riscattarlo -, Ten Hag ha chiesto alla società un altro centrocampista con caratteristiche più difensive e il mediano francese sarebbe finito nella lista degli obiettivi.

In casa United c’è da chiarire la posizione di Casemiro, che è il mediano titolare della squadra; a quanto pare però è molto attratto dalla possibilità di andare in Arabia Saudita, anche se per adesso non c’è niente di troppo avanzato.

Lo United però vuole cautelarsi e Fofana è stato individuato come possibile obiettivo primario per sostituire l’ex Real Madrid. Il Milan quindi rischia grosso: oltre all’intromissione dell’Atletico Madrid, che ha chiesto informazioni anche per Pavlovic e per Fullkrug, adesso c’è da fare i conti ancora una volta con il club inglese.

Che non avrà problemi ad accontentare le richieste del Monaco per quanto riguarda il cartellino. L’affare si può chiudere intorno ai 25 milioni: i rossoneri restano fermi su 15-18 e non sembrano aver intenzione di spingersi oltre.

Una situazione di stallo che ricorda molto quella per Zirkzee e con lo United di mezzo le similitudini sono sempre più evidenti.