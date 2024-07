“Un signor giocatore”: Milan, il giornalista approva il colpo

L’ultimo colpo di mercato del Milan approvato dal noto giornalista che tira in ballo anche Ibrahimovic e la natura delle sue scelte

La stagione 2024/25 del Milan si può descrivere in una sola parola: rivoluzione. E’ questo che la dirigenza sta mettendo in atto sin dalla fine dello scorso campionato decidendo di dividere le strade con l’ex tecnico Stefano Pioli, artefice dello scudetto 21/22 e della ritrovata credibilità dei rossoneri a livello italiano ed europeo dopo anni sicuramente difficili.

La sua eredità è stata raccolta da Paulo Fonseca, un tecnico carismatico e dalle idee chiare, ritenuto in grado di poter mettere in pratica un gioco frizzante e spettacolare in linea con la storia del club. I cambiamenti non hanno riguardato soltanto la panchina ma anche lo scacchiere rossonero dove a salutare sono stati due pezzi da novanta dello spogliatoio: Olivier Giroud e Simon Kjaer.

La ricerca del sostituto del francese è stata una vera e propria telenovelas di mercato con Zirkzee obiettivo numero uno per mesi, non concretizzato ed oggi con Alvaro Morata che si appresta ad ereditare la maglia numero nove lasciata libera da Giroud. Sull’acquisto dello spagnolo si è espresso il giornalista Fabrizio Biasin che si è lasciato andare anche ad un paragone con l’attuale dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic.

Milan, il commento di Biasin su Morata: il paragone con Ibrahimovic

Biasin ha innanzitutto interpretato la scelta di Morata, da parte di Ibrahimovic, come dettata in parte dalla natura caratteriale del campione svedese:” Dopo un lungo girovagare, Ibra ha trovato la punta e se l’è scelta a immagine e somiglianza. In fondo ha sempre giocato un po’ a sentirsi Dio. ”

Il giornalista ha poi manifestato parole d’apprezzamento per la scelta del capitano della selezione spagnola, fresco vincitore dell’Europeo in Germania, soffermandosi anche su dei paragoni con lo stesso Ibrahimovic:” Morata è ormai prossimo a diventare un calciatore rossonero, oddio, di Ibra gli manca un po’ di potenza e qualche gol, però è un signor centravanti e come lo svedese saprà legare i reparti.”

Lo spagnolo ha svolto nella giornata di oggi le visite mediche con i rossoneri ed è un nuovo calciatore del Milan con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un ulteriore anno. Morata percepirà un ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione mentre all’Atletico Madrid sarà destinato un compenso di 13 milioni di euro, equivalenti alla cifra prevista come clausola rescissoria all’interno del contratto dello spagnolo.