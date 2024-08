Abraham-Milan, il giocatore esce allo scoperto! Le sue parole

L’attaccante della Roma gira in orbita rossonera e adesso è lui stesso ad uscire allo scoperto con le sue parole.

Dopo l’addio di Olivier Giroud il Diavolo è stato per diverso tempo alla ricerca di un nuovo numero nove. Sono state percorse tante piste prima di arrivare a quella defnitiva, che ha sbloccato tutto, di Alvaro Morata. Oggi ha realizzato il suo primo allenamento rossonero e il Milan si è così assicurato un attaccante di livello mondiale. Il Milan però vorrebbe altri rinforzi in attacco dopo lo spagnolo.

Difatti dopo Morata rimane Jovic come attaccante di ruolo e il club vorrebbe mettere le mani su un altro giocatore, che magari possa essere un secondo attaccante di livello. C’era la pista Fullkrug, ormai sfumata, e ora da dverse settimane si parla anche di Tammy Abraham. Il giocatore della Roma difatti è rientrato da un lungo infortunio e ora il Milan è sulle sue tracce. Dopo la fine dell’amichevole con l’Everton però il giocatore è uscito lui stesso allo scoperto sul suo futuro e queste sono state le sue parole.

Abraham allo scoperto sul suo futuro, le parole sul Milan e…Tomori

La Roma oggi ha pareggiato con l’Everton con il risultato di 1-1 in amichevole e la partita contro la squadra inglese ha già visto l’esordio di Artem Dovbyk, nuovo attaccante giallorosso. Il giocatore ucraino difatti adesso porta concorrenza all’inglese Tammy Abraham che ora non è più sicuro del suo posto da titolare inamovibile. Il Milan sta seguendo il romanista dato che è in cima alla lista dei preferiti per quanto riguarda il tema secondo attaccante. Dopo la fine del match con l’Everton il giocatore inglese esce allo scoperto e queste sono state le sue parole:

Le voci sul Milan ci sono e fanno anche piacere, perché vuol dire che sto facendo bene le cose. Ma questa è la mia prima preparazione dopo l’infortunio, sono concentrato sulla Roma e su quello che voglio fare qui. Se Tomori mi scrive per andare al Milan? Siamo grandi amici, ci vogliamo bene, ci sentiamo spesso. Ma ripeto, sono con la testa sulla Roma.

Così Abraham risponde alle domande dei giornalisti e glissa sul tema Milan. Tuttavia ripesca Tomori, suo ex compagno ai tempi del Chelsea, e forse le porte per un passaggio in rossonero non sono totalmente chiuse anche se ora, come riferito da lui, la sua testa è concentrata solo sulla Roma.