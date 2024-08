Ad un passo dal Milan: il segnale è inequivocabile

Tutto pronto per il quinto colpo del Milan in questo calciomercato: in questi minuti è arrivato un segnale inequivocabile

Dopo un inizio in sordina, il Milan è diventato pian piano protagonista di questo calciomercato estivo. Perso Zirkzee, la società rossonera è poi riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi: Morata per l’attacco, Pavlovic ed Emerson Royal per la difesa, Fofana per il centrocampo.

A quanto pare, però, non è finita qui.

Ibrahimovic, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fofana, l’aveva detto: “Il mercato finisce quando lo dico io“. Ed evidentemente c’era ancora spazio per un colpo.

L’acquisto in questione è quello di Silvano Vos, nome a sorpresa: centrocampista olandese dell’Ajax, con il quale c’è già l’accordo su tutto.

Si sta trattando con i lancieri per concludere definitivamente l’affare. C’è ancora un po’ di distanza fra domanda e offerta ma da Casa Milan filtra ottimismo.

E proprio in questi minuti è arrivato un segnale inequivocabile che si sta andando sempre più verso la chiusura.

Milan, pronto il quinto colpo: ci sono sempre meno dubbi

Silvano Vos è un centrocampista centrale di grande fisicità e buona tecnica. Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, nell’ultimo anno ha giocato spesso sia in campionato che in Europa League.

Il Milan ha messo gli occhi su di lui e, stando alle ultime indiscrezioni, non per il Milan Futuro; l’idea della società è quella di fargli fare la spola fra le due squadre a seconda delle necessità.

Come detto il giocatore sta spingendo per vestire la maglia rossonera: con lui e il suo entourage c’è l’accordo su tutto, manca ancora il via libera dell’Ajax, che però si sta decidendo a mollare il colpo.

La squadra di Francesco Farioli domani scenderà in campo per il preliminare di Europa League contro il Jagiellonia e fra i convocati non risulta il nome del centrocampista.

Vos quindi non sarà della partita e questo è un segnale abbastanza chiaro: la trattativa è in stato avanzato e nelle prossime ore può arrivare la chiusura definitiva.

Il Milan investirà un bel po’ di soldi per portarlo in rossonero, prova lampante del fatto che su di lui ci sono davvero grosse aspettative.

Per Fonseca quindi sarebbe un altro centrocampista dopo Fofana, e chissà che un suo arrivo non possa anche essere il via libera alla cessione di Bennacer nelle ultime ore di mercato.

Più probabile, invece, che prenderà il posto di Adli e Pobega, ormai considerati fuori dal progetto.

In caso di arrivo, Vos verrà quindi inserito nella lista degli U22 per quanto riguarda la Serie A che, come sappiamo, sono illimitati per chi non ha compiuto 22 anni entro il 31 dicembre 2023.