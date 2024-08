Alessandro Florenzi, tutto ciò che non sai sull’esterno del Milan

Alessandro Florenzi è un calciatore italiano, difensore del Milan e della Nazionale. È nato a Roma e ha dimostrato di essere molto duttile e veloce. Ha anche ottime capacità di inserimento nel gioco.

Ha iniziato a giocare con la Roma. Poi, nel 2011, è stato prestato al Crotone in Serie B. Lì ha segnato 11 gol in 35 partite.

Dopo il ritorno alla Roma, Florenzi si è affermato come giocatore chiave. Ha giocato sia in centrocampo che in difesa e anche in attacco, diventando un titolare fisso grazie alla sua duttilità.

La carriera di Alessandro Florenzi

Alessandro Florenzi è nato l’11 marzo 1991 e gioca nel Milan. È cresciuto nella Roma e ha debuttato in Serie A nel 2010-2011. Ha sostituito Francesco Totti in una partita importante.

La stagione dopo, è stato prestato al Crotone in Serie B. Qui ha segnato 11 gol in 37 partite.

Il ritorno alla Roma e l’affermazione

Al ritorno alla Roma, Florenzi è diventato un giocatore chiave. Ha giocato in difesa, a centrocampo e anche in attacco. Con Rudi Garcia, è stato spesso usato come esterno destro.

Successivamente, è diventato titolare come terzino destro. In giallorosso non ha mai vinto un trofeo, ma è diventato capitano della Roma nel 2019.

Stagione Presenze Gol Assist 2010-2011 (Esordio Serie A) 9 0 0 2011-2012 (Prestito Crotone) 35 11 3 2012-2019 (Roma) 226 25 30 2019-2021 (PSG) 36 2 2 2021-2022 (Milan) 24 2 1 2022-2023 (Milan) 31 1 4

Dopo un prestito al Paris Saint-Germain, Florenzi è tornato in Italia nel 2021. Ora gioca nel Milan con cui ha un contratto fino al 2025. È diventato un giocatore fondamentale per la squadra.

Alessandro Florenzi e la Nazionale Italiana

Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, ha giocato in diverse nazionali giovanili italiane. Ha esordito con l’Under-21 nel 2011. Poi ha partecipato all’Europeo Under-21 del 2013 in Israele, arrivando in finale.

Le prestazioni con le nazionali giovanili

Florenzi ha mostrato il suo talento nelle giovanili. Si è fatto notare come uno dei migliori talenti del calcio italiano. La sua crescita lo ha portato a giocare nella Nazionale Maggiore.

La conquista dell’Europeo 2020

Con la nazionale italiana Alessandro Florenzi ha debuttato nel 2012. Ha partecipato agli Europei del 2020 e ha vinto il titolo.

“Vincere un Europeo con la maglia della Nazionale è stato il coronamento di un sogno. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra e di aver dato il mio contributo per portare a casa il trofeo”.

Florenzi ha dimostrato le sue qualità con la nazionale giovanili Alessandro Florenzi. Le sue prestazioni hanno aiutato gli Azzurri a vincere gli Europei 2020. Questo ha confermato il suo valore nel calcio italiano.

Conclusione

Alessandro Florenzi è un calciatore versatile e determinato. Ha giocato in difesa e a centrocampo. È stato titolare della Roma, poi ha giocato al Valencia, al Paris Saint-Germain e al Milan, vincendo il campionato italiano nel 2022.

Florenzi ha avuto difficoltà con i tifosi della Roma ma ha sempre mostrato dedizione e professionalità. La sua capacità di adattarsi gli ha permesso di raggiungere traguardi importanti.

Oggi, Florenzi è visto come uno dei giocatori più completi in Italia. Offre il suo contributo in tutte le fasi del gioco. Il suo esempio di dedizione ispira i giovani calciatori.