Antonio Ferreira | Preparatore portieri AC Milan

Antonio Pedro Silva Ferreira è nato il 1 settembre 1978 a São Tomé de Negrelos, in Portogallo. È il nuovo preparatore dei portieri dell’AC Milan. Ha più di 14 anni di esperienza internazionale.

Ha lavorato con squadre come Lille, Shakhtar Donetsk, Paços de Ferreira e Desportivo Aves. Ora, si unisce allo staff tecnico del Milan. È pronto a contribuire alla crescita dei portieri del club.

Antonio Ferreira: Profilo del Nuovo Preparatore dei Portieri del Milan

Antonio Ferreira è il nuovo preparatore dei portieri del Milan. Ha 45 anni e possiede la Licenza B UEFA. Ha iniziato a lavorare in Portogallo, con club come Paços de Ferreira e Desportivo Aves.

Dati Anagrafici e Carriera

Ha poi lavorato allo Shakhtar Donetsk in Ucraina, dal 2016 al 2021. Qui ha preparato i portieri. Poi è stato al Lille in Francia per due anni, aiutando talenti come Chevalier.

Ha lavorato con l’allenatore Paulo Fonseca dal 2011. Questo rapporto ha portato Ferreira al Milan. Hanno lavorato insieme a lo Shakhtar Donetsk e al Lille.

“Sono entusiasta di questa nuova sfida al Milan e non vedo l’ora di lavorare con Paulo Fonseca e il suo staff per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi.”

Con la sua esperienza e la collaborazione con Paulo Fonseca, Antonio Ferreira è un elemento chiave nello staff del Milan. Sarà importante per lo sviluppo dei portieri rossoneri.

Antonio Ferreira e la Collaborazione con Paulo Fonseca

L’arrivo di Antonio Ferreira all’AC Milan è legato alla nomina di Paulo Fonseca come allenatore. I due hanno lavorato insieme al Lille e allo Shakhtar Donetsk. Fonseca ha voluto riportare Ferreira nel suo staff tecnico.

Ferreira sarà responsabile dei portieri della prima squadra. Lavorerà con Tony Roberts. Gigi Ragno si occuperà dei portieri del settore giovanile.

La collaborazione tra Antonio Ferreira e Paulo Fonseca è iniziata più di 10 anni fa. Hanno ottenuto successi importanti, come la Ligue 1 con il Lille e campionati ucraini con lo Shakhtar Donetsk.

Fonseca ha fiducia in Ferreira. Questo riflette il loro rapporto di lunga data. Ferreira è visto come una figura chiave nello staff di Fonseca.

Questo legame tra Antonio Ferreira e Paulo Fonseca è un valore aggiunto per il Milan. La loro collaborazione e conoscenza reciproca aiuteranno a migliorare la squadra e i portieri.

Nome Ruolo Anni di Collaborazione con Fonseca Nuno Campos Assistente Storico Dal 2009 Tiago Leal Video Analyst Dal 2014 Pedro Moreira Preparatore Atletico Dall’esperienza al Pacos de Ferreira Nuno Romano Fitness Coach 29 anni, competenze nel recupero infortuni Vitaliy Khlivnyuk Innesto dallo Shakhtar Gestione del gruppo Max Nagorski Interprete Non seguirà Fonseca alla Roma Antonio Ferreira Preparatore Portieri Dal 2008

Alcuni membri dello staff di Fonseca seguiranno anche al Milan. Tra questi ci sono Paulo Ferreira, ex difensore di Porto e Chelsea, e Tiago Leal, il video analyst.

La collaborazione tra Antonio Ferreira e Paulo Fonseca porta stabilità al Milan. Questo tandem affiatato sarà fondamentale per il successo della squadra.

Conclusione

Antonio Ferreira è il nuovo preparatore dei portieri dell’AC Milan. Questo arrivo è una mossa strategica del club rossonero, guidato da Paulo Fonseca. Ferreira ha esperienza internazionale e ha lavorato con Fonseca prima.

La collaborazione tra Ferreira e Fonseca migliorerà lo staff tecnico del Milan. Lavoreranno insieme per migliorare i portieri rossoneri. Così, il Milan potrà raggiungere nuovi traguardi.

L’arrivo di Ferreira mostra l’impegno del Milan per essere competitivo. L’obiettivo è raggiungere risultati prestigiosi. Grazie all’unione di competenze e alla voglia di migliorare.