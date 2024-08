Arrivo e visite mediche: il Milan accoglie il quinto acquisto

Tutto fatto per il quinto acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato: arrivo previsto in queste ore, domani le visite mediche

Come aveva annunciato Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Fofana, il mercato del Milan è tutt’altro che finito.

Dopo l’arrivo del francese c’era la sensazione che le manovre dei rossoneri potessero fermarsi, invece c’è ancora spazio per dei colpi di scena.

L’ultimo è quello che si sta concretizzando in queste ore: si è improvvisamente riaperta la pista Tammy Abraham, del quale si era già parlato durante le scorse settimane dell’estate.

Sembrava ad un passo dal West Ham ma alla fine l’affare è saltato e questo ha rimesso in gioco il Milan, che si è deciso ad inserire nell’affare Saelemaekers (zero minuti a Parma dopo che Fonseca aveva detto pubblicamente di volerlo tenere).

Le parti stanno trattando per risolvere gli ultimi dettagli. Invece, la società rossonera proprio in queste ore ha chiuso un altro acquisto: l’arrivo è previsto a breve e domani mattina sono fissate le visite mediche.

Si tratta di Silvano Vos, preso dall’Ajax.

Silvano Vos dall’Ajax al Milan, tutti i dettagli dell’affare

Il Milan in giornata ha chiuso per l’acquisto di Vos dall’Ajax. La trattativa è durata poco e, nel giro di pochi giorni, si è arrivati ad una chiusura.

I rossoneri pagheranno subito 2,5 milioni più altrettanti di bonus: in totale, quindi, un’operazione da 5 milioni.

Inoltre, nell’affare è stata inserita una clausola di percentuale di futura rivendita in favore dei Lancieri, che hanno deciso di privarsi del giocatore nonostante l’importante stima.

Gli olandesi però non se la passano benissimo dal punto di vista finanziario e per questo hanno necessità di vendere.

Vos è stato ceduto anche per questo motivo e nelle scorse ore è arrivato anche il via libera per lasciarlo partire in direzione Milano.

Come detto per domani mattina sono previste le visite mediche.

Classe 2005, l’idea del Milan è molto chiara: Vos giocherà con la squadra U23 in Serie C ma verrà utilizzato spesso anche in prima squadra, in caso di necessità.

Il centrocampista è reduce da un anno di esperienza importante con la prima squadra dall’Ajax: è evidentemente di un altro livello rispetto alla Serie C italiana ma il piano dei rossoneri è quello comunque di farlo ambientare al Milan Futuro prima di dargli una possibilità in A.

Una cosa è certa: l’investimento è importante e il giocatore ha già uno status di livello più alto, per lui ci sarà sicuramente spazio anche a San Siro e sugli altri campi della massima serie italiana.