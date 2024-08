Calciomercato, Abraham vuole solo il Milan: tre contropartite decisive

Il calciomercato del Milan è pronto ad infiammarsi con l’acquisto di Abraham che spinge per lasciare la Roma e approdare nei rossoneri

Il Milan è deciso a costruire una squadra vincente dopo aver ceduto giocatori chiave come Olivier Giroud e Simon Kjaer, pilastri dello scudetto del 2022. La dirigenza rossonera, guidata da Giorgio Furlani, è pronta a investire per rinforzare il reparto offensivo e colmare il vuoto lasciato dall’attaccante francese.

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Alvaro Morata, la dirigenza è determinata a regalare al nuovo tecnico Paulo Fonseca un compagno di reparto all’altezza per l’attaccante spagnolo. L’obiettivo concreto è Tammy Abraham, in uscita dalla Roma, che ha appena acquistato Dovbyk, liberando di fatto l’attaccante inglese.

Abraham, dal canto suo, sembra avere le idee chiare e desidera trasferirsi al Milan: le tre contropartite tecniche che potrebbe offrire la dirigenza rossonera potrebbero risultare determinanti per il buon esito della trattativa.

L’acquisto di Morata e l’eventuale arrivo di Abraham dimostrano la volontà del Milan di tornare ai vertici del calcio italiano. La strategia del club è chiara: costruire una squadra competitiva che possa ambire a successi importanti in Italia e in Europa, sfruttando al meglio il mix di esperienza e talento dei nuovi acquisti.

In attesa di ulteriori sviluppi, i tifosi rossoneri sognano un futuro ricco di successi, con una squadra pronta a lottare su tutti i fronti.

Milan, Abraham rifiuta la Premier per il Milan: la trattativa si infuocherà a breve

Il Milan potrebbe presto mettere in sigillo un altro colpo in avanti, di nome Tammy Abraham: come riporta Il Messaggero, l’attaccante inglese ha messo in stand-by le offerte ricevute da Everton e West Ham, per legarsi al Milan e giocare sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca.

La società giallorossa, proprietaria del cartellino del giocatore, chiede non meno di 25 milioni di euro per lasciar partire Abraham: cifra che i rossoneri vorrebbero evitare di spendere in questa fase di calciomercato.

Per abbassare notevolmente il prezzo del cartellino, il Milan starebbe pensando – come riporta Il Messaggero – si inserire delle contropartite tecniche: Davide Calabria, Alexis Saelemaekers e Noah Okafor. Tutti e tre i calciatori non entusiasmano a pieno Paulo Fonseca e, dunque, potrebbero lasciare il Milan in cambio dell’arrivo di Tammy Abraham dalla Roma.

Al momento tra le parti non c’è alcuna trattativa ben avviata, ma i primi contatti ci sono stati e presto torneranno ad esserci: il mercato preme e l’inizio del campionato è sempre più vicino, il Milan non vuole farsi trovare impreparato alla nuova stagione.