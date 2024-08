Calciomercato Milan, arriva la smentita del giocatore: “Mai chiesto la cessione”

Importante novità per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Il giocatore ha smentito categoricamente la sua cessione sui social.

La sessione di mercato del Milan è decisamente entrata nel vivo, con i Rossoneri che negli ultimi giorni hanno accelerato per diversi obiettivi. Questa settimana è arrivata l’ufficialità per Strahinja Pavlovic, nuovo difensore a disposizione di Paulo Fonseca, e nelle prossime ore è prevista anche la fumata bianca per Emerson Royal, terzino brasiliano che si appresta a tingersi di rossonero dopo una vera e propria telenovela durata diverse settimane.

Il Diavolo non vuole, però, fermarsi qui e nella lista dei desideri ci sono anche un centrocampista e un altro attaccante oltre ad Alvaro Morata. Un’altra esigenza è legata, però, anche la porta dove è necessario intervenire sul mercato per rimpiazzare l’infortunato Marco Sportiello, out per un paio di mesi a causa di una grave ferita alla mano. La dirigenza rossonera ha già iniziato a guardarsi intorno per trovare un profilo adeguato, ma nelle ultime ore uno dei possibili nomi nella lista si è tirato fuori.

Obiettivo per la porta, Consigli smentisce tutto: “Mai chiesta la cessione”

Uno dei nomi accostati al Milan era stato anche quello di Andrea Consigli, fresco di retrocessione in Serie B con il Sassuolo. Il classe ’87 era finito anche nel mirino del Monza di Alessandro Nesta e lo stesso presidente neroverde Giovanni Carnevali aveva parlato negli scorsi giorni di alcuni contatti con alcuni club. Recentemente è, però, arrivata la smentita direttamente del giocatore che ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui lascia pochi dubbi:

Mai chiesto la cessione. Mai stato un problema per me giocare in Serie B.

Il portiere neroverde ha, dunque, sottolineato di non avere problemi a disputare il campionato cadetto e soprattutto di non aver mai chiesto la cessione al Sassuolo. Difficile, quindi, il suo trasferimento al Milan con il club rossonero che sembrerebbe intenzionato ad affondare il colpo per Simone Scuffet del Cagliari.

L’ex Udinese ha già trovato l’accordo con i Rossoneri, che ora devono però trovare anche l’intesa con il club sardo. La formula dell’affare dovrebbe essere quella del prestito, ma resta da accordarsi sull’aspetto economico. Nei prossimi giorni ci saranno senza dubbio nuovi contatti tra le parti e la sensazione è che alla fine si possa raggiungere la fumata bianca con Scuffet che dovrebbe diventare il nuovo secondo portiere, perlomeno finché Sportiello sarà ai box.