Calciomercato Milan, Fofana si allontana: pronto il piano B

Si raffredda sempre di più la pista che porta a Youssouf Fofana. Il Milan ha già pronta l’alternativa al centrocampista del Monaco.

Sono giorni caldi in casa Milan per quanto riguarda il fronte mercato. La dirigenza rossonera sta lavorando sodo per regalare nel minor tempo possibile a Paulo Fonseca un organico all’altezza in vista dell’inizio del nuovo campionato. I ruoli da coprire sono ancora molti e, salvo inattese sorprese, il prossimo arrivo sarà quello di Emerson Royal che andrà a sistemare la corsia di destra in difesa. Chiuso il capitolo terzino destro, sarà poi tempo di accelerare per un centrocampista ed anche per un altro attaccante.

Per quanto riguarda la metà campo il preferito, come ormai noto da diverse settimane, è senza dubbio Youssouf Fofana. Il centrocampista francese è visto come il profilo ideale, ma l’intesa con il Monaco è ancora molto lontana e se le richieste del club monegasco non dovessero abbassarsi difficilmente si arriverà ad un accordo. I Rossoneri non vogliono, però, farsi trovare impreparati e stanno già valutando altri nomi con un altro francese che sembra essere in pole.

Milan, se salta Fofana affondo su Koné: costa 15 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in dirigenza sta prendendo sempre più quota il nome di Manu Koné. Il centrocampista francese del Borussia Mönchengladbach è attualmente impegnato con la Francia alle Olimpiadi, dove i transalpini di Thierry Henry si giocheranno l’oro nella finale contro la Spagna. Il suo cartellino costa 15 milioni di euro, una cifra decisamente alla portata del club rossonero e che potrebbe essere pagata nel caso in cui Fofana dovesse saltare in modo definitivo.

Il classe 2001 ha le caratteristiche che chiede Paulo Fonseca e il suo profilo potrebbe essere perfetto anche dal punto di vista dei costi. Nei prossimi giorni il Milan proverà a convincere il Monaco per Fofana, ma non aspetterà in eterno. La pista per Koné potrebbe, dunque, farsi sempre più calda.

Intanto dagli Stati Uniti, Fonseca non vuole farsi trovare impreparato e con gli uomini a disposizione sta già studiando delle alternative. In questi ultimi giorni il tecnico portoghese ha provato Ruben Loftus-Cheek ed anche Yunus Musah davanti alla difesa nel 4-2-3-1. Il profilo chiesto dall’ex Roma è un mediano fisico e l’inglese e lo statunitense potrebbero fare al caso giusto. La dirigenza rossonera nel frattempo cercherà di intervenire sul mercato, ma intanto ci si adatta.