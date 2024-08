Calciomercato Milan, Fonseca annuncia la cessione in diretta: le ultimissime

Calciomercato Milan, Fonseca annuncia indirettamente la cessione del calciatore in conferenza stampa: le ultime.

Il Milan si prepara alla trasferta di Roma contro la Lazio per chiudere la prima tranche di partite che precede la sosta per le Nazionali. Fonseca è pronto a giocarsi tutto per raggiungere la sua prima vittoria sulla panchina del Milan. Dopo l’ottimo precampionato, infatti, i rossoneri non sono riusciti ad ingranare e l’unico punto rimediato tra Torino e Parma ne è la dimostrazione.

Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa della vigilia in cui ha chiarito alcune situazioni anche in chiave mercato. In quest’ultima giornata, dedicata alla sessione estiva di calciomercato, non è ancora chiaro se sarà questa o no la rosa a disposizione di Paulo Fonseca almeno fino a gennaio. La dirigenza, infatti, starebbe facendo diverse valutazioni in più ruoli.

L’incognita attaccante sembra aver suscitato più di qualche perplessità che ha condotto Furlani a chiudere quanto prima per l’approdo a Milanello di Tammy Abraham, fondamentale per l’attacco rossonero date le scarse prestazioni offerte da Luka Jovic, non convocato per la sfida di domani contro i biancocelesti di Marco Baroni e bocciato, precedentemente nelle prime due gare di campionato.

Milan, Fonseca fa il punto della situazione: chiarito il futuro di Saelemaekers

Paulo Fonseca ha fatto il punto della situazione su Alexis Saelemaekers ed ha spiegato i motivi per i quali non ha convocato nè Bennacer nè Jovic per la terza giornata di campionato. Sull’ex Bologna ha indicato, seppur indirettamente, la sua cessione (passaggio alla Roma in uno scambio con Tammy Abraham): “Su Saelemaekers dico che voleva giocare di più”.

Una breve affermazione che lascia immaginare un futuro lontano da Milanello da parte dell’esterno belga che avrebbe voluto giocarsi le proprie chance con la casacca rossonera addosso. Segno, dalle stesse parole del tecnico portoghese, che probabilmente anche lui stesso avrebbe voluto concedergli più spazio ma che per motivi ben più importanti, quello di ottenere una punta come Abraham, valida e adatta al gioco di Fonseca, sia stato sacrificato.

Inoltre, Fonseca ha spiegato il motivo per cui ha deciso di non convocare Bennacer, protagonista nell’ultimo giorno di mercato per via di sirene di mercato provenienti dall’Atletico Madrid : “Bennacer aveva una gastroenterite”. Lo stesso ha fatto per Luka Jovic, sempre più spinto dalla società a dire addio alla causa milanista: “Jovic è infortunato in questo momento: ha una lombalgia”.