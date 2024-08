Calciomercato Milan, nuova idea per l’attacco: gioca in Serie A!

I rossoneri vogliono regalare a Paulo Fonseca una squadra super competitiva in vista del prossimo campionato.

Il Diavolo ha portato a Milano un calciatore d’esperienza internazionale come Morata, fresco di vittoria dell’Europeo da capitano della Spagna. Oltre a lui in difesa c’è stato il colpo Pavlovic, difensore rapido che sostituirà Kjær nello scacchiere del club di Via Aldo Rossi. Nonostante ciò manca ancora qualcosa a questo Milan: a centrocampo si continua a monitorare Fofana del Monaco che ha già dato il suo okay al Milan. Serve che il Milan ceda per trovare magari un’altra punta: spunta un nuovo nome direttamente dal campionato di Serie A.

Morata è un giocatore totalmente differente da Olivier Giroud, per continuare su questa falsa riga il Milan potrebbe provare a strappare al Napoli un centravanti considerato in vendita. Giovanni Simeone vuole lasciare il Napoli per giocare di più, il Milan si è mostrato interessato all’argentino.

Il Milan vuole Simeone, la risposta del Napoli

Giovanni Simeone negli ultimi anni ha vissuto il miglior periodo di tutta la sua carriera, dai 17 goal al Verona fino allo scudetto vinto nel tempio dell’argentino più forte di tutti i tempi. Grazie al Napoli ha incoronato il suo più grande sogno, quello di segnare in Champions League e baciare il tatuaggio col simbolo della massima competizione Europa. Stando a quanto riportato da Il Mattino, Simeone potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per il Milan di Paulo Fonseca.

Le sue caratteristiche tecniche si sposano perfettamente con il gioco del tecnico portoghese e i costi dell’operazione non sarebbero elevati, soprattutto se l’affare dovesse concretizzarsi in prestito. Il Cholito, dopo ottime stagioni in Campania, non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico azzurro. Conte, infatti, starebbe pianificando una rivoluzione della rosa partenopea, con l’obiettivo di ridurre il numero di giocatori a disposizione. Il Napoli pagò Simeone circa 17 milioni di euro ed è difficile ipotizzare che lo venda ad una cifra inferiore, più probabile quindi che i rossoneri chiedano ai partenopei un prestito per il calciatore.

Simeone è stato fondamentale nell’anno dello scudetto azzurro, indubbiamente un suo ipotetico trasferimento a Milano vorrebbe dire staffetta tra lui e Morata. L’ex Verona e Fiorentina è un calciatore di valore e chiede di essere messo al centro di un progetto, bisognerà capire le priorità dei rossoneri prima di un possibile affondo. Probabilmente in prestito, il Napoli preferirebbe obbligo di riscatto. Da monitorare come situazione.